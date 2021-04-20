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«Режим Лукашенко мешал независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий»

20.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь опустилась в ежегодном рейтинге «Репортеров без границ» (RSF) за 2020 год на пять ступенек. Сегодня она находится на 158-м месте из 180.

«Режим Лукашенко мешал независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий»

Как отмечается в представленном докладе, «после спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий».

По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца минувшего года подверглось задержаниям или арестам. Многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.

После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, в августе-декабре доступ к интернету в стране был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.

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Беларусь опустилась в ежегодном рейтинге «Репортеров без границ» (RSF) за 2020 год на пять ступенек. Сегодня она находится на 158-м месте из 180.
 
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