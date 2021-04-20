﻿ Взрыв жилого дома в Нижегородской области: под завалами найдено тело младенца. 21.by
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Взрыв жилого дома в Нижегородской области: под завалами найдено тело младенца

20.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне вечером в селе Маргуша (Дальнеконстантиновский район) произошел взрыв в многоквартирном доме, из-за чего произошло возгорание на площади 1200 кв.м и обрушение конструкций.

Взрыв жилого дома в Нижегородской области: под завалами найдено тело младенца
Фото МЧС

Как сообщили в  региональном управлении МЧС, в ликвидации последствий происшествия задействованы 243 человека, 57 единиц техники.

В результате ЧП пострадали восемь человек. В 02:25 на месте происшествия обнаружено тело погибшего ребенка (2021 г.р.).

Продолжается работа по разбору завалов. Первоначальная причина, приведшая к взрыву — утечка газа.

 

 

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Накануне вечером в селе Маргуша (Дальнеконстантиновский район) произошел взрыв в многоквартирном дому, из-за чего произошло возгорание на площади 1200 кв.м. и...
 
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