В новый санкционный список ЕС могут попасть около 70 белорусских персон и компаний

Ожидается, что в четвертый санкционный пакет Евросоюза могут попасть около 70 персон и компаний. Заявляется также, что 21-22 апреля Совет Европы примет две важные резолюции по Беларуси.





17 декабря 2020 года Евросоюз обнародовал список белорусских чиновников и компаний, которые вошли в третий пакет санкций. В санкционный список попали, в частности, Dana Holdings/Dana Astra, «Синезис», 140-й ремонтный завод, «Агат», «Белтехэкспорт», Управделами президента и МЗКТ. Ограничения для них будут действовать до 28 февраля 2022 года.



