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В новый санкционный список ЕС могут попасть около 70 белорусских персон и компаний

20.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие дни Евросоюз сообщит дату принятия четвертого пакета санкций, сообщает Офис Светланы Тихановской в своем официальном телеграм-канале.

Заявляется также, что 21-22 апреля Совет Европы примет две важные резолюции по Беларуси. Ожидается, что в четвертый санкционный пакет Евросоюза могут попасть около 70 персон и компаний.

17 декабря 2020 года Евросоюз обнародовал  список белорусских чиновников и компаний, которые вошли в третий пакет санкций. В санкционный список попали, в частности, Dana Holdings/Dana Astra, «Синезис», 140-й ремонтный завод, «Агат», «Белтехэкспорт», Управделами президента и МЗКТ. Ограничения для них будут действовать до 28 февраля 2022 года.
 
 
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В ближайшие дни Евросоюз сообщит дату принятия четвертого пакета санкций, сообщает Офис Светланы Тихановской в своем официальном телеграм-канале.
 
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