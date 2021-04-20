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В новый санкционный список ЕС могут попасть около 70 белорусских персон и компаний
Источник материала: Партизан
В ближайшие дни Евросоюз сообщит дату принятия четвертого пакета санкций, сообщает Офис Светланы Тихановской в своем официальном телеграм-канале.
Заявляется также, что 21-22 апреля Совет Европы примет две важные резолюции по Беларуси.
17 декабря 2020 года Евросоюз обнародовал список белорусских чиновников и компаний, которые вошли в третий пакет санкций. В санкционный список попали, в частности, Dana Holdings/Dana Astra, «Синезис», 140-й ремонтный завод, «Агат», «Белтехэкспорт», Управделами президента и МЗКТ. Ограничения для них будут действовать до 28 февраля 2022 года.
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В ближайшие дни Евросоюз сообщит дату принятия четвертого пакета санкций, сообщает Офис Светланы Тихановской в своем официальном телеграм-канале.
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