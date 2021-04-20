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В Минске появится свой «Ангел». Где разместится скульптура и что будет означать

20.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытие «Ангела» запланировано на 3 июля.

У Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии этим летом появится скульптура «Ангел» авторства Максима Петруля. Разместится она между действующим и новым корпусами медицинского учреждения, недалеко от приемного отделения. Пока же корреспонденты агентства «Минск-Новости» заглянули в мастерскую автора, чтобы первыми узнать о работе.

Скульптура создана в форме сердца. Она расположена в центре мастерской. Высота — 3 м. Пока она сделана из пластилина. После литья из бронзы и установки на месте полая форма сердца будет заполнена красным светом, работающим в пульсирующем режиме.



М. Петруль рассказал, как возникла идея создания скульптуры и почему была выбрана именно такая форма.

— Ко мне обратились сотрудники МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии с пожеланием создать образ, к которому бы обращались с благодарностью выжившие люди либо те, кому операции еще предстоят. Образ, к которому приходил бы человек за помощью или к которому возвращался с благодарностью. Со слов врачей, ангел — символ трансплантологии. Он и символ веры. Для меня эта скульптура — пластически закодированное сердце по форме и в разрезе.

фото Павла Русака
 
Теги: Минск
 
 
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