В Минске появится свой «Ангел». Где разместится скульптура и что будет означать

Максима Петруля. Разместится она между действующим и новым корпусами медицинского учреждения, недалеко от приемного отделения. Пока же корреспонденты агентства «Минск-Новости» заглянули в мастерскую автора, чтобы первыми узнать о работе. У Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии этим летом появится скульптура «Ангел» авторства. Разместится она между действующим и новым корпусами медицинского учреждения, недалеко от приемного отделения. Пока же корреспонденты агентства «Минск-Новости» заглянули в мастерскую автора, чтобы первымио работе.





Скульптура создана в форме сердца. Она расположена в центре мастерской. Высота — 3 м. Пока она сделана из пластилина. После литья из бронзы и установки на месте полая форма сердца будет заполнена красным светом, работающим в пульсирующем режиме.













М. Петруль рассказал, как возникла идея создания скульптуры и почему была выбрана именно такая форма.





— Ко мне обратились сотрудники МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии с пожеланием создать образ, к которому бы обращались с благодарностью выжившие люди либо те, кому операции еще предстоят. Образ, к которому приходил бы человек за помощью или к которому возвращался с благодарностью. Со слов врачей, ангел — символ трансплантологии. Он и символ веры. Для меня эта скульптура — пластически закодированное сердце по форме и в разрезе.





фото Павла Русака