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Посол США не собирается уезжать из Москвы, несмотря на советы Лаврова

20.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джон Салливан, по данным журналистов, считает, что РФ должна "заставить его" уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву.

Посол США в России Джон Салливан не намерен покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы отправиться на консультации в Вашингтон. Об этом сообщил в понедельник, 19 апреля, портал Axios со ссылкой на источники.

По утверждению издания, Салливан придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву.

Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», цитирует telegraf.by

В тот же день Россия обнародовала ответ на санкции США против России. В частности, речь шла о высылке дипломатов.
 
 
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Джон Салливан, по данным журналистов, считает, что РФ должна "заставить его" уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву.
 
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