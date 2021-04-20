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Чешский премьер Андрей Бабиш: «Россия не нападала на Чехию»

20.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бабиш отказался считать взрыв в Врбетице нападением России на Чехию

Взорвавшиеся в 2014 году боеприпасы принадлежали частной фирме, поэтому произошедшее не является нападением на страну, заявил чешский премьер. Прокурор же подтвердил, что Чехия допускает причастность к взрывам Боширова и Петрова
Взрыв на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году не был ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

«Россия не нападала на Чехию. Агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России», — цитирует Бабиша издание Zpravy.


Фото: Ondrej Deml / CTK / ТАСС


«Я хочу еще раз повторить, что это был не акт государственного терроризма, а нападение на товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием», — приводит слова Бабиша Novinky.

В то же время премьер отметил, что такие операции «недопустимы на территории суверенного государства». «Мне очень жаль, что погибли два наших соотечественника», — добавил он.

Бабиш также повторил версию чешской полиции, по которой взрыв должен был произойти после того, как партия оружия была доставлена в Болгарию. Поэтому он охарактеризовал операцию как проваленную.

Премьер также заявил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице не будет опубликован, хотя накануне он предполагал, что этот документ может быть представлен общественности, пишет РБК.
 
 
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Бабиш отказался считать взрыв в Врбетице нападением России на Чехию
 
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