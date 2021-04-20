Топ-5 игровых ноутбуков, которые сейчас популярны в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали , сколько сейчас в Беларуси стоит собрать приличный игровой компьютер. Вышло ощутимо дороже, чем год назад. А теперь проверим, какие геймерские лэптопы выбирают белорусы.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Для определения пятерки открыли «Яндекс.Маркет», выбрали регионом Минск, отсортировали модели по типу — игровой ноутбук, — а также по популярности и рассмотрели устройства в категории «Выбор покупателей». Таким знаком обозначаются аппараты, которые в отзывах советуют более 80% покупателей. И еще: конфигураций с разной «начинкой» даже у одной модели ноутбука может быть несколько. Ориентировались на те, что были либо самыми низкими по цене, либо популярнее других. Для этого в «Маркете» также есть специальное обозначение.





В конфигурации, которую выбирают чаще остальных (примерно за 2,3 тысячи рублей), лэптоп имеет: дисплей с матовым покрытием на 15,6 дюйма и разрешением Full HD и — что важно — частотой обновления в 120 Гц. Матрица — привычная IPS, яркость — до 250 нит (не самая высокая).

Лэптоп базируется на процессоре AMD Ryzen 5 4600H (6 ядер, до 4 ГГц в автоматическом разгоне). Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 256 ГБ на SSD-накопителе (игры весят много, так что объем хранилища — явно не самая сильная сторона устройства). Видеокарта дискретная, NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 ГБ).

А еще в активе батарея объемом 60 Вт·ч. Производитель заявляет, что ее полного заряда хватит на семь часов работы. Но обманываться не стоит — в реальности лэптоп наверняка держит заряд меньше (как и остальные в подборке). А играть без подключения к электросети и вовсе не стоит. И еще: конкретно в этой версии ноутбука ОС не предустановлена — так что ту же Windows 10 придется ставить самостоятельно.

В отзывах хвалят: экран, удобную клавиатуру, возможность самостоятельного расширения ОЗУ, а также эффективную систему охлаждения. Из недостатков: смещенный влево тачпад, совмещенный вход для наушников и микрофона, подсветка клавиатуры. Кто-то жалуется на динамики и перегрев — но последнее противоречит большинству других отзывов. Видимо, проблема — частная.





По характеристикам конфигурация этого лэптопа (2,2 тысячи рублей) схожа с рассмотренным выше Lenovo. Так, в активе экран на 15,6 дюйма (Full HD, матовый) с обновлением уже до 144 Гц — важно в киберспортивных состязаниях. К примеру, в игре Counter-Strike.

Процессор такой же — AMD Ryzen 5 4600H (до 4,0 ГГц). А вот оперативной памяти больше — 16 ГБ. Объем постоянного хранилища на SSD-накопителе также увеличен до 512 ГБ. Но главное — то есть видеокарта — такая же: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 ГБ). А еще батарейка поменьше, на 48 Вт·ч. Тут логика примерно такая же — играть с комфортом выйдет только при подключении лэптопа к розетке. И опять нет предустановленной Windows 10.

К минусам относят вес в 2,2 килограмма — немало. Система охлаждения достаточно эффективная, но якобы шумная. Хорошо, что она выведена сзади за экран, а не с левой или правой сторон корпуса, где могут находиться руки пользователя.





Еще один игровой «Асус», но уже из линейки подороже (2,9 тысячи рублей). Во-первых, модель более компактная — весит 1,6 килограмма. «Экстерьер» спокойнее — производитель уверяет, что лэптоп подойдет для «университетской аудитории». Есть модификации с LED-элементами на крышке, на которую можно выводить надписи (как на изображении выше). Но конкретно в нашем GA401 ее решили не устанавливать.

Характеристики такие: экран на 14 дюймов c IPS-матрицей (Full HD) и обновлением до 120 Гц. Поверхность — матовая. ОС не предустановлена. А еще почему-то отказались от встроенной веб-камеры. Центральным процессором выступает Ryzen 5 4600HS (6 ядер, до 4,0 ГГц), в пару с которым установили 8 ГБ ОЗУ. Хранилища на SSD — 512 ГБ. Видеокарта чуть производительнее — NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 ГБ). Емкость аккумулятора равняется 76 Вт·ч.

В отзывах хвалят качество сборки и материалы корпуса (металл), качественный тачпад и звук, а также возможность самостоятельного «апдейта» путем установки оперативной памяти. Тот же пользователь называет систему охлаждения «тихой и эффективной». Негативные моменты: отсутствие слота под карты памяти, засветы на экране, отсутствие LAN-порта.





Еще чуть более дорогая машина — 2,9−3 тысячи рублей — от популярной MSI. Такая конфигурации основывается на процессоре Intel Core i5−10300H. Оперативки — 8 ГБ, а хранилище гибридное: 256 ГБ SSD + 1 ТБ на «классическом» HDD-диске (правда, HDD не очень быстрый). ОС опять нет, а видеокарта — более производительная NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 ГБ). Ну и, наконец, выделяется огромный экран на 17,3 дюйма (IPS, Full HD, 144 Гц).

Правда, и весит лэптоп много — 2,6 килограмма. Компактным его точно не назовешь. А еще вопросы вызывает батарея емкостью только 41 Вт·ч. В общем, о каком-либо достойном уровне автономности можно забыть. Батареей в отзывах, кстати, недовольны чаще всего.

Кто-то также говорит, что на экране видны засветы. А еще корпус матовый, и из-за этого маркий. Хвалят клавиатуру с несколькими цветами подсветки. Система охлаждения шумит, «но не больше, чем и у конкурентов под нагрузкой».





Этот лэптоп также оценивается от 2,7 до 3,1 тысячи рублей в пользующейся спросом конфигурации. Весит устройство 2,5 килограмма, корпус выполнен из металла и пластика.

Характеристики вполне стандартные: 15,6-дюймовый экран на 144 Гц (разрешение — Full HD), процессор Intel Core i5−10300H (до 4,5 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти, дискретная «графика» GeForce GTX 1650 Ti (4 ГБ) от NVIDIA, а также хранилище на 512 ГБ (SSD, M.2). Операционная система, судя по сайту Acer, не предустанавливается. Батарея также вполне стандартного объема — 59 Вт·ч. На заявленные шесть часов работы без розетки устройство вряд ли выходит.

Из выделяющихся элементов — клавиатура, которая по зонам может светиться разными цветами (как на картинке выше). Да и в целом дизайн достаточно «кричащий». То есть принять модель за обычную, а не игровую сложно.

Про систему охлаждения пользователи в отзывах не договорились. Кто-то утверждает, что она бесшумная. Кто-то, напротив, недоволен как раз уровнем шума. Корпус собирает следы от отпечатков пальцев. Но в целом все сходятся на том, что по «железной» составляющей особых претензий к лэптопу нет.