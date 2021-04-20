Кинотеатр «Ракета» будет работать всю ночь с субботы на воскресенье

Источник материала: Tut.by

C субботы на воскресенье в столичном кинотеатре «Ракета» пройдет ночь кино. Покажут исключительно премьеры: новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», а еще «Поколение вояджер» и комедию «Любовь и монстры». Начало сеанса — в субботу, 24 апреля, в 23.50.

Новый фильм режиссера «Джентльменов» Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Главный герой ленты — хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, переживающей нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. И лишь Эйч сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Лента от режиссера фильмов «Области тьмы» и «Дивергент» Нила Бёргера. В центре сюжета — группа детей, которые были рождены для миссии в космосе. Их задача — спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но все было бы слишком предсказуемо, если бы команда не открыла секрет экспедиции. Он в том, что средство защиты — это и средство контроля. А когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.

Российская комедия с Романом Курцыным в главной роли. Сюжет такой: Юра Скворцов приехал на курорт залечивать душевные раны. Но «мертвый сезон» тут случился в буквальном смысле: сначала пропадает английский песик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы. Свое право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них — самый настоящий яд.