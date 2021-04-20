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В Бресте на 2,5 недели перекрывают улицу Краснознаменную. Как будет ходить общественный транспорт?

20.04.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте на 2,5 недели закроют для движения улицу Краснознаменную до улицы Бориса Маслова. Ездить там нельзя будет с 21 апреля по 8 мая, пишет «Брестская газета».


Фото: Брестская газета

Городские автобусы пустят в объезд по маршрутам:

  • № 12А при следовании из центра города будет двигаться по улицам Грюнвальдская — Бориса Маслова.
  • №№ 9, 18, 26, 40 при следовании из центра города — по улицам Колесника — Вульковская — Рябиновая.

Кроме того, вводится новое временное расписание автобусов № 9 и 40. На городских автобусных маршрутах № 9, 12А, 18, 26, 40 возможны опоздания.

Расписание можно посмотреть здесь.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Расписание автобусов, Брест
 
 
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