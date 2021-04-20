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В Бресте на 2,5 недели перекрывают улицу Краснознаменную. Как будет ходить общественный транспорт?
Источник материала: Tut.by
В Бресте на 2,5 недели закроют для движения улицу Краснознаменную до улицы Бориса Маслова. Ездить там нельзя будет с 21 апреля по 8 мая, пишет
Городские автобусы пустят в объезд по маршрутам:
Кроме того, вводится новое временное расписание автобусов № 9 и 40. На городских автобусных маршрутах № 9, 12А, 18, 26, 40 возможны опоздания.
Расписание можно посмотреть
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Часть улицы будет закрыта для движения с 21 апреля до 8 мая.
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