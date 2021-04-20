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Неустойчивая воздушная масса накрыла страну
Источник материала: Навiны
Во вторник, 20 апреля, погоду в республике будет определять неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки, местами возможны грозы.
Ветер северо-восточный умеренный. Погода в регионах:
Брест +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%);
Гомель +9..+11°C (вероятность осадков 70-80%);
Гродно +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%);
Могилев +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);
Минск +10..+12°C (вероятность осадков 60-70%).
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Во вторник, 20 апреля, погоду в республике будет определять неустойчивая воздушная масса.
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