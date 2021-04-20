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Латушко: политика Лукашенко приводит Беларусь в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России

20.04.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал поддержать протест против действий режима Александра Лукашенко, угрожающих независимости Беларуси.

Латушко: политика Лукашенко приводит Беларусь в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России

По его мнению, «постановка о якобы готовящемся покушении на диктатора служит прикрытием для реализации ряда шагов, которые могут нанести ущерб белорусскому государству и народу».

Он не исключает, что очередной визит правителя на встречу к Владимиру Путину «может быть напрямую связан с этим». Также политик напомнил, об анонсировании некоего «очень важного декрета» Лукашенко.

 

 

«Политика Лукашенко приводит страну в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России, — считает глава НАУ. — Такие действия усилят напряженность в вопросах безопасности восточно-европейского региона в целом».

В этой связи он призвал всех белорусов, белорусские демократические силы, а также международных партнеров «высказать протест и поддержать наше заявление о недопустимости совершения действий, угрожающих независимости Беларуси!»

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал поддержать протест против действий режима Александра Лукашенко, угрожающих...
 
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