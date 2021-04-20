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Латушко: политика Лукашенко приводит Беларусь в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России
Источник материала: Навiны
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал поддержать протест против действий режима Александра Лукашенко, угрожающих независимости Беларуси.
По его мнению, «
Он не исключает, что очередной визит правителя на встречу к Владимиру Путину «может быть напрямую связан с этим». Также политик напомнил, об анонсировании некоего «очень важного декрета» Лукашенко.
«Политика Лукашенко приводит страну в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России, — считает глава НАУ. — Такие действия усилят напряженность в вопросах безопасности восточно-европейского региона в целом».
В этой связи он призвал всех белорусов, белорусские демократические силы, а также международных партнеров «высказать протест и поддержать наше заявление о недопустимости совершения действий, угрожающих независимости Беларуси!»
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Латушко: политика Лукашенко приводит Беларусь в состояние разрушающегося государства, способного существовать только при поддержке России
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал поддержать протест против действий режима Александра Лукашенко, угрожающих...
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