Утро вторника. Бывший следователь в СИЗО, посредственная погода и Грета идет на помощь

Источник материала: Onliner

Наш трагикомический сериал продолжаемся, мы независимо от желания принимаем в нем участие. Снова собираем в кучу главные события за вчерашний день, готовимся встретить новые вызовы, подстраиваемся под погоду. Заодно узнаем, куда выгоднее всего ходить в кино.

Что было вчера

Что происходит в стране и мире

Минобороны обсуждает военное сотрудничество с Китаем. Министр Хренин встретился с послом Китая Се Сяоюном.





Снова задержания. Потерялся бывший следователь Евгений Юшкевич. Позже его адвокат сообщила, что он нашелся в СИЗО КГБ. В постановлении об обыске, которое показали родителям, значилась статья 289 — «Акт терроризма».

Пока вы смеетесь над Гретой Тунберг, она через свой благотворительный фонд намерена отдать ВОЗ 100 тысяч евро на «обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19». Гендиректор ВОЗ поблагодарил ее и попросил всех делать, как Грета.

Российский Центр по примирению сторон сообщил, что ВКС нанесли авиаудар по территории под Пальмирой, в результате чего уничтожены «до 200 боевиков, два укрытия, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами».

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Погода 20 апреля

Расходуем остатки тепла, несколько дней его не будет (где-то уже кончилось). Все очень неустойчиво и сомнительно. Давление падает. То облака, то солнце, то ветерок, и вообще кое-где возможны грозы. Ночью пока без минусов, днем — от 7 до 13. Только на западе еще может пригреть до 15.





Бесполезная цифра дня

В минских кинотеатрах сейчас крутят «Мортал Комбат». Билет, например, в Silver Screen стоит 12 рублей. На эти деньги лучше 12 раз сходить в кинотеатр «Партизан» в Лельчицах — там сейчас российский фильм «Зоя» про Зою Космодемьянскую.





(будет дополнено)