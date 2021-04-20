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Утро вторника. Бывший следователь в СИЗО, посредственная погода и Грета идет на помощь

20.04.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш трагикомический сериал продолжаемся, мы независимо от желания принимаем в нем участие. Снова собираем в кучу главные события за вчерашний день, готовимся встретить новые вызовы, подстраиваемся под погоду. Заодно узнаем, куда выгоднее всего ходить в кино.

Что было вчера

Что происходит в стране и мире

  • Минобороны обсуждает военное сотрудничество с Китаем. Министр Хренин встретился с послом Китая Се Сяоюном.
Утро вторника. Бывший следователь в СИЗО, посредственная погода и Грета идет на помощь
  • Снова задержания. Потерялся бывший следователь Евгений Юшкевич. Позже его адвокат сообщила, что он нашелся в СИЗО КГБ. В постановлении об обыске, которое показали родителям, значилась статья 289 — «Акт терроризма».
  • Пока вы смеетесь над Гретой Тунберг, она через свой благотворительный фонд намерена отдать ВОЗ 100 тысяч евро на «обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19». Гендиректор ВОЗ поблагодарил ее и попросил всех делать, как Грета.
  • Российский Центр по примирению сторон сообщил, что ВКС нанесли авиаудар по территории под Пальмирой, в результате чего уничтожены «до 200 боевиков, два укрытия, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами».

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Утро вторника. Бывший следователь в СИЗО, посредственная погода и Грета идет на помощь

Погода 20 апреля

Расходуем остатки тепла, несколько дней его не будет (где-то уже кончилось). Все очень неустойчиво и сомнительно. Давление падает. То облака, то солнце, то ветерок, и вообще кое-где возможны грозы. Ночью пока без минусов, днем — от 7 до 13. Только на западе еще может пригреть до 15.

Утро вторника. Бывший следователь в СИЗО, посредственная погода и Грета идет на помощь

Бесполезная цифра дня

В минских кинотеатрах сейчас крутят «Мортал Комбат». Билет, например, в Silver Screen стоит 12 рублей. На эти деньги лучше 12 раз сходить в кинотеатр «Партизан» в Лельчицах — там сейчас российский фильм «Зоя» про Зою Космодемьянскую.

Утро вторника. Бывший следователь в СИЗО, посредственная погода и Грета идет на помощь

(будет дополнено)

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Наш трагикомический сериал продолжаемся, мы независимо от желания принимаем в нем участие. Снова собираем в кучу главные события за вчерашний день, готовимся...
 
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