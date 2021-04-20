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«Со старта платят $1000»: 10 мифов об IT
Источник материала: Onliner
IT-сфера обросла огромным количеством баек и мифов. Что только ни пишут в комментариях под нашими публикациями об айтишниках: и «набирают по объявлениям», и зарплаты растут в геометрической прогрессии всего за пару лет, и в принципе там особо не напрягаешься — а деньги опять же ну очень хорошие. Мы составили десять тезисов об IT, которые часто встречаются что на Onliner, что на зарубежных ресурсах, и выяснили, как оно на самом деле. Также мифы прокомментировала Александра Пархоменко, HR-бизнес-партнер минского центра разработки Wargaming.
«Пройду какие-нибудь курсы за три-пять месяцев и сразу устроюсь на работу»
Наверняка такой миф во многом породили сами же организаторы курсов. Ведь цель — найти работу, и без этого курсы мало чем интересуют новичков. Отсюда у кандидата выстраивается связь «курсы — работа». К тому же иногда компании пишут, что готовы сделать оффер наиболее способным слушателям. Правда здесь все же есть, но при условии, что курсы реально хорошие. И нужно реально оценивать ситуацию.
— Условно, изучить с нуля инжиниринг на коротких курсах — это из области фантастики, — отмечает Александра.
Зато прийти в IT после курсов на более простые специальности очень даже реально:
— Есть профессии, на освоение которых нужно не так много времени: например, можно пройти хороший курс тестировщиков и устроиться потом на работу. Либо можно окончить курсы 2D-художника — это реально, даже если нет профильного образования. Но направление должно нравиться, к нему должно тянуть.
Александра Пархоменко. Фото: Wargaming
Советы по выбору курсов очень простые: если обещают все и быстро, лучше насторожиться. Во-первых, обязательно поищите хорошие (и реальные!) отзывы от людей, которые окончили курсы и действительно нашли работу. Во-вторых, период обучения не должен быть слишком коротким: ведь вы принимаетесь изучать полноценную профессию, и это вряд ли можно сделать за месяц-два. В-третьих, поищите информацию о преподавателе: какой у него опыт, кем он работает, является ли он сам айтишником.
И важно понимать, что корочка о прохождении курсов не может гарантировать трудоустройство: «Освоение знаний какой-то области на качественном уровне, выполнение практических заданий, успеваемость — вот это уже говорит о том, что вы можете попасть на работу».
«Зачем все эти конференции, семинары, книги, курсы развития? Я ведь уже в IT»
Казалось бы, все, работа есть, можно выдохнуть. Но знания в IT устаревают особенно быстро. А для сферы нужно все время знать и понимать, что будет актуально и как с этим работать — тут, как говорится, «нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте».
— В IT и геймдеве все часто меняется. Если ты несколько лет назад получил знания, но потом годами не совершенствовал их, в какой-то момент ты перестанешь быть конкурентоспособным. Ты всегда должен получать новые знания, успевать за тем, что происходит в твоей профессии, — говорит Александра.
Поэтому, увы, с приходом в IT обучение не заканчивается: придется штудировать литературу, следить за развитием самой индустрии, интересоваться специализированными семинарами. Также надо учитывать, что под словом «обучение» необязательно подразумеваются какие-либо курсы:
— Обучение бывает разным: можно ездить на конференции, общаться с коллегами и перенимать их опыт; можно учиться на задачах: берешь сложную задачу, решаешь ее, получаешь новые навыки. Всегда есть возможность проходить различные курсы внутри компании.
«Со старта „джунам“ платят $1000»
Считается, что в IT очень высокие зарплаты, и отчасти это правда: по
По словам Александры, здесь очень много переменных:
— В целом входная ставка зависит от профессии: на ней влияет ситуация на рынке, то, сколько стоят специалисты той или иной области. Но выбирать профессию, исходя из этого предубеждения, уж точно не стоит.
«Зато за два-три года зарплаты удваиваются и утраиваются: приходил на $1500, дошел до $3000»
Раз уж зарплата сразу не топовая, то ее быстро можно увеличить чуть ли не кратно — такое мнение тоже регулярно встречается. И это не то чтобы миф: действительно, в IT смотрят на результат, и, если он есть, поступающая на банковский счет сумма будет время от времени увеличиваться.
Это хорошо видно по зарплатным вилкам, которые приведены в «IT-абитуриенте-2020»: если начинающий тестировщик зарабатывает порядка 900 рублей, то опытный — до 3500. Бизнес-аналитик стартует примерно с 1000 рублей, но может дойти до 3000. Или взять технического писателя: разбежка зарплаты — от 1150 до 2530 рублей. У UX/UI-дизайнера приблизительно такая же история: 1150—3450 рублей.
Но есть нюанс: такая разбежка не означает, что зарплата будет подниматься сама по себе, просто за ваш стаж работы в определенной компании. Для роста нужно что-то делать, что возвращает к мифу «попал в IT — учеба закончилась». Однако если смотреть на факты, то зарплата действительно может за короткое время вырасти в несколько раз:
— Рост зарплаты в нашей компании зависит от того, насколько быстро вы осваиваете профессию, становитесь экспертом, а также насколько крутой и качественный результат работы вы показываете. Действительно, есть очень талантливые люди, настоящие профи — они за короткий промежуток времени могут прокачаться невероятно, и их зарплата может существенно вырасти.
Так что назвать тезис стопроцентным мифом нельзя. Другое дело, что для быстрого роста зарплаты нужно развиваться, и эту часть обычно не упоминают.
«Айтишники приходят в офис когда хотят, уходят когда хотят. И в целом не видно, чтобы они сильно уставали: не в шахтах же работают»
Наверняка миф возник от чувства несправедливости: мол, айтишники сидят в красивых офисах под кондиционерами, а кто-то лопатой машет. Но не будем ударяться в философские рассуждения, что одинаково важны и полезны все профессии.
Александра полагает, что миф возник из-за гибкого рабочего графика, а сейчас еще и многие компании на удаленке — это тоже с виду расслабляет.
— Может быть, для кого-то это станет открытием, но я подчеркну, что работают айтишники очень много! И гибкий график скорее приводит к тому, что люди работают не меньше, а больше. Год назад мы перешли на удаленку, и исследования показали, что люди стали действительно работать до победы: с утра включают компьютер и только вечером выключают. Потому что задачи интересные, ответственные, важные. Это не та профессия, в которой ты в шесть вечера выключил компьютер и пошел домой. Если тебе нужно решить задачу, то ты можешь, грубо говоря, сидеть и решать ее до утра, а утром еще и продолжить, — говорит Александра.
Но IT-индустрия исходит не из фиксированного рабочего времени, а из результата труда — и это, безусловно, важнее. Пришел на час позже из-за приболевшего ребенка? Не проблема, просто придется задержаться на этот же час, чтобы идти по графику. Да и то не все отделы компаний могут разрешить такое: к примеру, в техподдержке обычно с расписанием строго, чтобы клиенты всегда получали быструю обратную связь. А еще «саппорт» регулярно работает по ночам, и это лишь кажется, что потом есть целые сутки на «отоспаться». Биоритмы никто не отменял, и в целом ничего хорошего для здоровья такой режим работы не несет. Машинисты поездов, сотрудники экстренных служб, таксисты и водители-международники наверняка расскажут о профессиональных болячках, к которым привел непостоянный график работы.
«Мне уже 30+ лет. Я старый для IT, меня не возьмут»
Эйджизм — тема очень неприятная: ни одна компания, которая хоть мало-мальски бережет репутацию, никогда не признает, что нет-нет да и отсеивала кандидатов по возрасту. Поэтому получается, что эйджизма как бы нет. Но в реальности некоторые герои наших материалов вспоминали: вероятнее всего, отказы на собеседованиях были из-за возраста, хоть формально работодатели и называли другие причины.
Здесь нужно разграничивать «обычный эйджизм» и ситуацию, когда человек в возрасте «за n лет» решил пойти в IT. Во втором случае, говорит Александра, действительно могут быть сложности:
— Если у тебя нет опыта и ты вдруг в 30 лет решил освоить новую профессию, заново начать свой путь и попасть в IT, то здесь сложнее. Но сложнее с той точки зрения, что тебе нужно потратить больше времени на учебу.
Однако хватает успешных примеров, когда люди в возрасте за 30 лет проходили курсы с нуля и начинали новую карьеру:
— Современный мир таков, что в 30 лет ты еще молодой, амбициозный, можешь освоить не одну профессию, так что не стоит себя ограничивать.
А что до «классического эйджизма», то можно почитать наш
«Айтишники — технари и математики, а я гуманитарий. Значит, в IT не попаду»
Пожалуй, миф взялся от того, что под айтишниками понимают в первую очередь программистов. А это, как ни крути, больше специальность для людей с техническим складом ума. Но на самом деле в IT можно много чем заняться, помимо непосредственно разработки продукта. Да и в самой разработке тоже хватает профессий для творчества: к примеру, художники ведь не пишут код, а делают очень даже наглядные и понятные вещи, как и UX/UI-дизайнеры.
Кроме них, есть маркетологи, PR-менеджеры, менеджеры продукта, бизнес-аналитики, рекрутеры, HR-менеджеры и много кто еще. И здесь как раз приоритетными можно назвать навыки гуманитариев: знание иностранных языков, высокая грамотность, умение доносить сложные идеи простыми словами, структурирование информации, талант «читать» собеседника при общении.
«IT — галера. Делаешь строго, что говорят, иначе твое место займет другой»
Миф наверняка возник из-за горячего рынка труда: мол, айтишники нужны всегда, если что-то не нравится — ну, дверь вон там. Особенно если человек «джун» и еще не накопил достаточно опыта, чтобы представлять высокую ценность для компании.
Александра отметила, что это чистой воды миф, но «в разных компаниях все по-разному: зависит от культуры, ценностей и вида деятельности».
Однако в IT-компаниях, как правило, ценят креатив и творческие подходы, причем все понимают: это нужно поощрять, и, если человек хочет что-то улучшить, необходимо создать атмосферу, где он не будет бояться предложить идею.
Впрочем, самодурства тоже нет:
— При этом есть и правила, и процессы, по которым мы живем: в большой компании не может быть полного хаоса и отсутствия правил. Все должно быть в балансе, и мы к нему стремимся.
«Зачем технарю хороший английский? Я с клиентами все равно не буду общаться»
Английский давно стал языком международного общения — а значит, и бизнеса. Можно рассуждать, что это явление временное и на смену английскому вдруг придет какой-то другой язык (китайский, например), но давайте честно: предпосылок, что ситуация изменится в ближайшие лет двадцать, нет.
Поскольку IT в Беларуси работает преимущественно на зарубежные рынки (отсюда и тот самый экспорт услуг в миллиарды долларов), то английский вроде как знать нужно, если трудишься в индустрии. Но всем ли? Ведь те же программисты не контактируют с заказчиками и клиентами компании, а минимальных знаний может хватать непосредственно для работы.
Однако в случае с большими компаниями, говорит Александра, общаться на английском все же придется — к примеру, с коллегами из офисов в других регионах. К тому же почти вся литература для работы выходит в первую очередь на английском, а в зарубежных источниках намного больше информации.
«Скоро все автоматизируют, и никакие разработчики будут не нужны — их заменят роботы»
Программистов и другие специальности из IT едва ли можно отнести к умирающим профессиям, но изредка миф все же встречается: мол, многие рабочие процессы будут автоматизированы, и такое количество айтишников просто не понадобится.
К счастью, такое в наш век едва ли случится, и вот почему:
— А кто будет разрабатывать роботов? Кто будет их чинить? Другие роботы?
Вопрос, конечно, философский. Сейчас эти технологии развиваются, возможно, это уже вопрос времени. С другой стороны, есть же большое количество профессий, которые не смогут быть автоматизированы.
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