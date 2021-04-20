«Со старта платят $1000»: 10 мифов об IT

Источник материала: Onliner IT-сфера обросла огромным количеством баек и мифов. Что только ни пишут в комментариях под нашими публикациями об айтишниках: и «набирают по объявлениям», и зарплаты растут в геометрической прогрессии всего за пару лет, и в принципе там особо не напрягаешься — а деньги опять же ну очень хорошие. Мы составили десять тезисов об IT, которые часто встречаются что на Onliner, что на зарубежных ресурсах, и выяснили, как оно на самом деле. Также мифы прокомментировала Александра Пархоменко, HR-бизнес-партнер минского центра разработки Wargaming.

«Пройду какие-нибудь курсы за три-пять месяцев и сразу устроюсь на работу»

Наверняка такой миф во многом породили сами же организаторы курсов. Ведь цель — найти работу, и без этого курсы мало чем интересуют новичков. Отсюда у кандидата выстраивается связь «курсы — работа». К тому же иногда компании пишут, что готовы сделать оффер наиболее способным слушателям. Правда здесь все же есть, но при условии, что курсы реально хорошие. И нужно реально оценивать ситуацию.

— Условно, изучить с нуля инжиниринг на коротких курсах — это из области фантастики, — отмечает Александра.

Зато прийти в IT после курсов на более простые специальности очень даже реально:

— Есть профессии, на освоение которых нужно не так много времени: например, можно пройти хороший курс тестировщиков и устроиться потом на работу. Либо можно окончить курсы 2D-художника — это реально, даже если нет профильного образования. Но направление должно нравиться, к нему должно тянуть.



Александра Пархоменко. Фото: Wargaming

Советы по выбору курсов очень простые: если обещают все и быстро, лучше насторожиться. Во-первых, обязательно поищите хорошие (и реальные!) отзывы от людей, которые окончили курсы и действительно нашли работу. Во-вторых, период обучения не должен быть слишком коротким: ведь вы принимаетесь изучать полноценную профессию, и это вряд ли можно сделать за месяц-два. В-третьих, поищите информацию о преподавателе: какой у него опыт, кем он работает, является ли он сам айтишником.

И важно понимать, что корочка о прохождении курсов не может гарантировать трудоустройство: «Освоение знаний какой-то области на качественном уровне, выполнение практических заданий, успеваемость — вот это уже говорит о том, что вы можете попасть на работу».

«Зачем все эти конференции, семинары, книги, курсы развития? Я ведь уже в IT»

Казалось бы, все, работа есть, можно выдохнуть. Но знания в IT устаревают особенно быстро. А для сферы нужно все время знать и понимать, что будет актуально и как с этим работать — тут, как говорится, «нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте».

— В IT и геймдеве все часто меняется. Если ты несколько лет назад получил знания, но потом годами не совершенствовал их, в какой-то момент ты перестанешь быть конкурентоспособным. Ты всегда должен получать новые знания, успевать за тем, что происходит в твоей профессии, — говорит Александра.

Поэтому, увы, с приходом в IT обучение не заканчивается: придется штудировать литературу, следить за развитием самой индустрии, интересоваться специализированными семинарами. Также надо учитывать, что под словом «обучение» необязательно подразумеваются какие-либо курсы:

— Обучение бывает разным: можно ездить на конференции, общаться с коллегами и перенимать их опыт; можно учиться на задачах: берешь сложную задачу, решаешь ее, получаешь новые навыки. Всегда есть возможность проходить различные курсы внутри компании.

«Со старта „джунам“ платят $1000»

Считается, что в IT очень высокие зарплаты, и отчасти это правда: по данным справочника «IT-абитуриент-2020» Парка высоких технологий, разработчики на Ruby/Rails зарабатывают примерно 6500 рублей, а на Objective-C — чуть больше 6000 рублей. А опытный Data Scientist может рассчитывать примерно на 4200 рублей, что тоже не назвать маленькой зарплатой. Но начинать придется совсем с других цифр: тестировщик-джуниор зарабатывает в районе 900—1000 рублей, аналитик без опыта может рассчитывать где-то на 1100, а веб-дизайнер — чуть меньше 1000. Да, это не самые низкие зарплаты по Беларуси, но все же не те суммы, которые приходят на ум, когда слышишь фразу «большие деньги».

По словам Александры, здесь очень много переменных:

— В целом входная ставка зависит от профессии: на ней влияет ситуация на рынке, то, сколько стоят специалисты той или иной области. Но выбирать профессию, исходя из этого предубеждения, уж точно не стоит.

«Зато за два-три года зарплаты удваиваются и утраиваются: приходил на $1500, дошел до $3000»

Раз уж зарплата сразу не топовая, то ее быстро можно увеличить чуть ли не кратно — такое мнение тоже регулярно встречается. И это не то чтобы миф: действительно, в IT смотрят на результат, и, если он есть, поступающая на банковский счет сумма будет время от времени увеличиваться.

Это хорошо видно по зарплатным вилкам, которые приведены в «IT-абитуриенте-2020»: если начинающий тестировщик зарабатывает порядка 900 рублей, то опытный — до 3500. Бизнес-аналитик стартует примерно с 1000 рублей, но может дойти до 3000. Или взять технического писателя: разбежка зарплаты — от 1150 до 2530 рублей. У UX/UI-дизайнера приблизительно такая же история: 1150—3450 рублей.

Но есть нюанс: такая разбежка не означает, что зарплата будет подниматься сама по себе, просто за ваш стаж работы в определенной компании. Для роста нужно что-то делать, что возвращает к мифу «попал в IT — учеба закончилась». Однако если смотреть на факты, то зарплата действительно может за короткое время вырасти в несколько раз:

— Рост зарплаты в нашей компании зависит от того, насколько быстро вы осваиваете профессию, становитесь экспертом, а также насколько крутой и качественный результат работы вы показываете. Действительно, есть очень талантливые люди, настоящие профи — они за короткий промежуток времени могут прокачаться невероятно, и их зарплата может существенно вырасти.

Так что назвать тезис стопроцентным мифом нельзя. Другое дело, что для быстрого роста зарплаты нужно развиваться, и эту часть обычно не упоминают.

«Айтишники приходят в офис когда хотят, уходят когда хотят. И в целом не видно, чтобы они сильно уставали: не в шахтах же работают»

Наверняка миф возник от чувства несправедливости: мол, айтишники сидят в красивых офисах под кондиционерами, а кто-то лопатой машет. Но не будем ударяться в философские рассуждения, что одинаково важны и полезны все профессии.

Александра полагает, что миф возник из-за гибкого рабочего графика, а сейчас еще и многие компании на удаленке — это тоже с виду расслабляет.

— Может быть, для кого-то это станет открытием, но я подчеркну, что работают айтишники очень много! И гибкий график скорее приводит к тому, что люди работают не меньше, а больше. Год назад мы перешли на удаленку, и исследования показали, что люди стали действительно работать до победы: с утра включают компьютер и только вечером выключают. Потому что задачи интересные, ответственные, важные. Это не та профессия, в которой ты в шесть вечера выключил компьютер и пошел домой. Если тебе нужно решить задачу, то ты можешь, грубо говоря, сидеть и решать ее до утра, а утром еще и продолжить, — говорит Александра.

Но IT-индустрия исходит не из фиксированного рабочего времени, а из результата труда — и это, безусловно, важнее. Пришел на час позже из-за приболевшего ребенка? Не проблема, просто придется задержаться на этот же час, чтобы идти по графику. Да и то не все отделы компаний могут разрешить такое: к примеру, в техподдержке обычно с расписанием строго, чтобы клиенты всегда получали быструю обратную связь. А еще «саппорт» регулярно работает по ночам, и это лишь кажется, что потом есть целые сутки на «отоспаться». Биоритмы никто не отменял, и в целом ничего хорошего для здоровья такой режим работы не несет. Машинисты поездов, сотрудники экстренных служб, таксисты и водители-международники наверняка расскажут о профессиональных болячках, к которым привел непостоянный график работы.

«Мне уже 30+ лет. Я старый для IT, меня не возьмут»

Эйджизм — тема очень неприятная: ни одна компания, которая хоть мало-мальски бережет репутацию, никогда не признает, что нет-нет да и отсеивала кандидатов по возрасту. Поэтому получается, что эйджизма как бы нет. Но в реальности некоторые герои наших материалов вспоминали: вероятнее всего, отказы на собеседованиях были из-за возраста, хоть формально работодатели и называли другие причины.

Здесь нужно разграничивать «обычный эйджизм» и ситуацию, когда человек в возрасте «за n лет» решил пойти в IT. Во втором случае, говорит Александра, действительно могут быть сложности:

— Если у тебя нет опыта и ты вдруг в 30 лет решил освоить новую профессию, заново начать свой путь и попасть в IT, то здесь сложнее. Но сложнее с той точки зрения, что тебе нужно потратить больше времени на учебу.

Однако хватает успешных примеров, когда люди в возрасте за 30 лет проходили курсы с нуля и начинали новую карьеру:

— Современный мир таков, что в 30 лет ты еще молодой, амбициозный, можешь освоить не одну профессию, так что не стоит себя ограничивать.

А что до «классического эйджизма», то можно почитать наш материал об Алексее из EPAM, который работает в IT уже почти 40 лет и уверяет: эйджизма нет, если ты продолжаешь развиваться.

«Айтишники — технари и математики, а я гуманитарий. Значит, в IT не попаду»

Пожалуй, миф взялся от того, что под айтишниками понимают в первую очередь программистов. А это, как ни крути, больше специальность для людей с техническим складом ума. Но на самом деле в IT можно много чем заняться, помимо непосредственно разработки продукта. Да и в самой разработке тоже хватает профессий для творчества: к примеру, художники ведь не пишут код, а делают очень даже наглядные и понятные вещи, как и UX/UI-дизайнеры.

Кроме них, есть маркетологи, PR-менеджеры, менеджеры продукта, бизнес-аналитики, рекрутеры, HR-менеджеры и много кто еще. И здесь как раз приоритетными можно назвать навыки гуманитариев: знание иностранных языков, высокая грамотность, умение доносить сложные идеи простыми словами, структурирование информации, талант «читать» собеседника при общении.

«IT — галера. Делаешь строго, что говорят, иначе твое место займет другой»

Миф наверняка возник из-за горячего рынка труда: мол, айтишники нужны всегда, если что-то не нравится — ну, дверь вон там. Особенно если человек «джун» и еще не накопил достаточно опыта, чтобы представлять высокую ценность для компании.

Александра отметила, что это чистой воды миф, но «в разных компаниях все по-разному: зависит от культуры, ценностей и вида деятельности».

Однако в IT-компаниях, как правило, ценят креатив и творческие подходы, причем все понимают: это нужно поощрять, и, если человек хочет что-то улучшить, необходимо создать атмосферу, где он не будет бояться предложить идею.

Впрочем, самодурства тоже нет:

— При этом есть и правила, и процессы, по которым мы живем: в большой компании не может быть полного хаоса и отсутствия правил. Все должно быть в балансе, и мы к нему стремимся.

«Зачем технарю хороший английский? Я с клиентами все равно не буду общаться»

Английский давно стал языком международного общения — а значит, и бизнеса. Можно рассуждать, что это явление временное и на смену английскому вдруг придет какой-то другой язык (китайский, например), но давайте честно: предпосылок, что ситуация изменится в ближайшие лет двадцать, нет.

Поскольку IT в Беларуси работает преимущественно на зарубежные рынки (отсюда и тот самый экспорт услуг в миллиарды долларов), то английский вроде как знать нужно, если трудишься в индустрии. Но всем ли? Ведь те же программисты не контактируют с заказчиками и клиентами компании, а минимальных знаний может хватать непосредственно для работы.

Однако в случае с большими компаниями, говорит Александра, общаться на английском все же придется — к примеру, с коллегами из офисов в других регионах. К тому же почти вся литература для работы выходит в первую очередь на английском, а в зарубежных источниках намного больше информации.

«Скоро все автоматизируют, и никакие разработчики будут не нужны — их заменят роботы»

Программистов и другие специальности из IT едва ли можно отнести к умирающим профессиям, но изредка миф все же встречается: мол, многие рабочие процессы будут автоматизированы, и такое количество айтишников просто не понадобится.

К счастью, такое в наш век едва ли случится, и вот почему:

— А кто будет разрабатывать роботов? Кто будет их чинить? Другие роботы?

Вопрос, конечно, философский. Сейчас эти технологии развиваются, возможно, это уже вопрос времени. С другой стороны, есть же большое количество профессий, которые не смогут быть автоматизированы.





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