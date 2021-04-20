Битва дизайнеров. Делаем конфетку из большой квартиры-распашонки в «Минск-Мире»

Источник материала: Onliner В ближайшие годы «Минск-Мир» будет средоточием застройки, ремонтов и переездов. В сегодняшнем выпуске «Битвы дизайнеров» опять участвует квартира из этого жилого квартала. Планировка для новостройки нетипичная — так называемая распашонка, окна которой выходят на противоположные стороны дома. Стиль интерьера пока не определен: у жильцов на этот счет разные взгляды. Найдут ли дизайнеры идеальное решение?

О заказчиках

В квартире будет жить молодая пара. Александр — 28-летний программист. Веронике 25 лет, она работает в сфере строительства. Их взгляды на то, как должно выглядеть жилое пространство, не совпадают. Дизайнерам придется постараться угодить и парню, и девушке.





О дизайнерах

Воплощать идеи заказчиков будут специалисты двух минских дизайн-студий.

— Меня зовут Анна, — представляется создатель студии «Комфортный интерьер» . — Сама на себя работаю уже около 10 лет. Клиенты меня находят по рекомендациям. Чаще всего делаю интерьеры в стиле современной классики либо современные.





— Наша студия существует с 2007 года, — рассказывает владелец студии Виолетты Черевашко ( «Дизайн В Стиле» ). — Специализируемся на современных интерьерах. Работаем не только с жилыми, но и с общественными объектами. Наша сильная сторона — техническая. Но и визуализация всегда на уровне.





Планировка

Площадь квартиры — 86 кв. м.

— Все всегда упирается в финансы, — говорит Александр. — Мои изначальные потребности были следующими: как минимум 2—3 комнаты, невысокий этаж, недорогой «квадрат» и возможность покупки в рассрочку. Максимальная площадь квартир в «Минск-Мире» — примерно 60—70 кв. м. Мы с трудом нашли такую большую квартиру. Минус в том, что это распашонка — такая, каких много в панельных домах.





О каком интерьере мечтает молодая пара?

Один из способов размещения функциональных зон и расстановки мебели есть на сайте застройщика.

— Вариант от застройщика показался нам единственно возможным, — отмечает молодой человек. — Планировка вроде и свободная, но расположение стен диктует свои условия. Если дизайнеры придумают что-то новое, то мы будем рады.

Пожелания Вероники:

— Не хочется превращать квартиру со свободной планировкой в панельку с кучей нарезанных комнат-пеналов. Рассматриваем концепцию совмещения пространства между кухней и гостиной.









Уже после покупки жилья нарисовалась проблема: в относительно немаленьком помещении предусмотрен всего один стояк, что сильно ограничивает варианты размещения кухни.

— Как вы относитесь к насосу? — дизайнеры предложили выход из ситуации.

— Я был в разных студиях, и везде мне предлагают поставить насос, — возмущается Александр. — Такое чувство, что дизайнеры получают процент от поставщиков. Во-первых, насос шумит. Во-вторых, требует электричество, которое в новостройках часто отсутствует. Получается, без электричества невозможно будет даже посуду помыть. В-третьих, насосы ломаются. Зачем его использовать, если можно обойтись без него?

— В кухне не хочется делать остров — я считаю его бесполезной тратой пространства, равно как и барные стойки, — добавляет Вероника.





В помещении возле лоджии Веронике хочется сделать детскую. А пока детей нет, нужно использовать метры функционально. Также необходимо наличие рабочих зон.

— Как и многие программисты, я работаю на удаленке, поэтому в квартире должно быть рабочее место, — сообщает Александр. — Девушка ходит в офис, и графики у нас не совпадают. Я встаю примерно через полтора часа после того, как она уходит. В свободное время она подрабатывает в сфере бьюти: делает маникюр. Мы думали над тем, нужно ли ей рабочее место, но до сих пор не пришли к общему знаменателю. Спорта в нашей жизни почти нет. Не помешает место для досуга, где можно посидеть поиграть в приставку. Важный момент: у нас есть собака!





Спальня в любом случае будет расположена в дальнем помещении, в отдалении от гостиной, кухни, шума и будней.









Пара рассматривает исключительно раздельный санузел и наличие как ванны, так и душевой. Своеобразная мечта — небольшая постирочная со стиральной и сушильной машинами.





Взгляды молодых людей на стиль интерьера разошлись: она хочет минимализм, он — классику. Оба не любят нагромождения мебели, но хотят иметь достаточное количество функциональных шкафчиков.

— Нам нравятся фисташковый, кремовый, серый цвета, — перечисляет Александр. — Красный, розовый — это точно нет. Желательно избегать полутонов, когда один цвет переходит в другой. Не стоит также использовать яркие и кричащие детали. Мне нравится лепнина на потолках, плитка под мрамор, рамочки на стенах.

Бюджет ремонта — $20—30 тысяч.

Дизайн-концепция №1

Студия «Комфортный интерьер» услышала пожелания каждого члена семьи и предложила интерьер в стиле неоклассика.

— Главный запрос наших героев — найти свою планировку, — описывает свою работу дизайнер Анна. — Поддерживаю позицию хозяина касаемо переноса инженерных сетей, так как считаю, что всегда нужно сначала искать способ планировки без существенных изменений, а если совсем нет возможности, тогда уже и заниматься переносами.





Прихожая:







— В кабинете (детская в перспективе) был запрос о гардеробной. Я предлагаю сделать шкаф, чтобы сохранить площадь. Потому что для ребенка важнее пространство, чем места для хранения.













Балкон:





В кухню сделан один вход со стороны гостиной, что освободило дополнительную площадь для встроенной бытовой техники. Обеденный стол и диван расположили так, чтобы было удобно смотреть телевизор, который находится в гостиной.

— Это существенный плюс: при таком расположении мебели нужен только один телевизор.















На кухне возле окна размещена зона для бьюти-дел, которую можно использовать также для отдыха или работы за ноутбуком.







— В спальне вместо одной прикроватной тумбы я предлагаю поставить косметический столик. Его можно использовать как прикроватную тумбу и сэкономить место.













Санузел и постирочная:











Насчет дизайна и выбора отделочных материалов:

— Наши герои хотят завести собаку, поэтому на пол предлагаю положить кварц-виниловую плитку с имитацией паркета — она более устойчивая к агрессивным воздействиям. Ковров в проекте я нигде не использовала. Отделка стен — краска. Если ребенок или собака испачкают стены, их всегда можно отремонтировать. Лаконичный постер «Самоед» я сама придумала и нарисовала для наших героев.

Дизайн-концепция №2

Студия «Дизайн В Стиле» предложила вариант современного интерьера с элементами классики.





В прихожей расположились места для хранения, большой шкаф, зеркало и пуф.





— Стену продолжает блок с телевизором, обращенным в гостиную, — объясняют дизайнеры. — Возле него также предусмотрены места для хранения, интегрированные в стену.







Кухня объединена с гостиной. На кухне нашлось место для всего и даже для винного шкафа — как и хотел Александр.

— Заказчик упомянул о желании завести крупную собаку. Мы предусмотрели широкое место для миски, встроенное в шкаф.









— В квартире, в соответствии с пожеланиями заказчика, нашлось место для двух кабинетов. Первый — небольшой — расположен за стеклянной перегородкой в гостиной у окна. Второй — полноценный кабинет в отдельной комнате, которая впоследствии сможет превратиться в спальню с матрасом и местами для хранения.

Вход в эту комнату заглублен, чтобы появилось место для встроенного шкафа, а также чтобы привнести больше естественного света во всю квартиру.







— Заказчик упомянул, что хотел бы поменять окно и расширить балкон. Мы сделали патио для летнего использования, с раздвижной дверью, соблюдая при этом нормы пожарной безопасности.





Спальня:







— При мастер-спальне расположилась вместительная гардеробная с отдельным входом. Возможно расширение спальни и, как следствие, увеличение кровати. В спальне нашлось место для туалетного столика.





Предусмотрены отдельный санузел и ванная комната. В ванной комнате, благодаря небольшому смещению перегородки в коридор, разместили ванну длиной 1800 мм. Есть и душевая кабина.

— Для расширения санузла и для замены радиаторов на конвекторы потребуется согласование в исполкоме, а также архитектурно-инженерный проект.









В постирочной установлены стиральная и сушильная машины, размещен хозблок с гладильной доской. Для обогрева и чтобы в постирочной не было сыро, предусмотрен электрический полотенцесушитель. Есть место для установки бойлера.





Насчет дизайнерских решений:

— Использован французский паркет елочкой, в некоторых местах на стенах можно заметить молдинги и гипсовые 3D-панели. Предусмотрена плитка с имитацией мрамора различных цветов.

Мы установили двери-невидимки, поскольку они смотрятся легче и лучше попадают в общий стиль, однако предусмотрели также место для классических распашных дверей и наличников. Цвет оконных рам мы изменили, чтобы интерьер стал более стильным и графичным.

Мнение заказчиков

Александр и Вероника отметили плюсы и минусы двух проектов:

— Планировка студии «Комфортный интерьер» отвечает нашим запросам: дизайнер услышала требования и полностью их воплотила на бумаге. Общая картина — как раз то, что нужно. Понравилась входная зона. Кабинет соответствует ожиданиям Саши. Мне понравилась организация туалетного столика в спальне — хорошая, реальная модель для эксплуатации. Однако цветовые решения получились пестрыми и перенасыщенными, несмотря на спокойные тона. Цвета в спальне не самые удачные, на мой взгляд. Также не совсем поняла концепцию бьюти-зоны в кухне.

Стиль, цветовое решение и подобранные материалы для отделки от студии «Дизайн В Стиле» нам понравились. Отметим четкое выделение рабочей зоны в гостиной путем установки перегородки — она не делает интерьер тяжелым, но дает возможность изоляции для решения рабочих вопросов. Спальня очень похожа на ту картинку, которую мы рисовали в голове. Но волнует вопрос устойчивости — консоль может быть травмоопасной. Кухня получилась легкой и приятной, но стол и стулья хочется видеть более лаконичными, простыми. Постирочная очень понравилась. Идея разместить и ванну и душевую кабину оказалась не такой интересной, как это рисовалось в воображении, от нее придется отказаться. В целом проект нам понравился, можно что-то взять на заметку.

Хотим поблагодарить обе студии дизайна за проявленное внимание к нашим пожеланиям относительно дизайна квартиры! Ребята молодцы — смогли прочувствовать наше настроение, несмотря на ограниченность в общении. Определиться и отдать предпочтение одной из студий сложно.

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