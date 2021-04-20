У машин 2019 года могут быть пробеги 450 тысяч километров. Закулисье автопарка такси

Источник материала: Onliner Мы вместе с официальным дистрибьютором KIA в Беларуси продолжаем проект «Автомобиль в деле», в рамках которого рассказываем об особенностях эксплуатации корпоративных автопарков в различных бизнес-сферах. В предыдущей статье мы заглянули за кулисы старейшей каршеринговой фирмы в Беларуси, а сегодня поговорим о том, как устроен автопарк официального партнера Uber и «Яндекс.Такси» — компании Drive-Club. Бизнес-модель у организации простая — предоставлять водителям машины, уже подготовленные к пассажирским перевозкам и отвечающие требованиям агрегаторов. При необходимости дадут даже телефон. Основатель компании Дмитрий рассказал Onliner об особенностях эксплуатации парка Kia Rio в этой сфере.

А разве нельзя стать водителем «Яндекс.Такси» на своей машине?

Не все так просто. «Яндекс» фактически предоставляет платформу, а не рабочее место. Просто купить машину и зарегистрироваться в качестве водителя нельзя. Вы столкнетесь не только с ограничениями от самого агрегатора, но и с бюрократическими винтиками сложного механизма под названием «Законодательство». Осуществлять пассажирские перевозки может только компания-перевозчик, являющаяся фактически посредником между «Яндексом» и пассажиром. Таким бизнесом и занимается Дмитрий. А водители — это лишь одно из звеньев длинной цепи.





— Мы создаем таксопарк, подключаем водителей к системе и делаем так, чтобы все это исправно работало. Когда в следующий раз будете вызывать такси, обратите внимание, что снизу указан перевозчик. Эта компания несет ответственность перед законодательством РБ и обеспечивает функционирование целого парка машин, — пояснил Дмитрий.





Раньше стать водителем «Яндекс.Такси» было достаточно просто (требовалось лишь открыть ИП), но сейчас это сделать все сложнее и сложнее. В пассажирских перевозках постоянно повышаются требования, и все идет к тому, что соответствовать этим нормам смогут только крупные перевозчики. В общем, мы возвращаемся к тем же службам такси, что были до появления Uber. Только теперь все подключены к единому агрегатору.

2019 год выпуска — это новые или старые авто?

Компании вроде той, которой руководит Дмитрий, заинтересованы в том, чтобы автопарк состоял из свежих, комфортабельных и экономичных моделей, а за рулем находился водитель с высоким рейтингом. Самые старые машины в Drive-Club — это авто 2018 года выпуска, которые начали эксплуатироваться в 2019-м.





— Скажу честно, для такси 2019 год — это уже далеко не новая машина. Пробег у них уже может составлять 450 тысяч километров. Сейчас у нас в парке порядка полусотни автомобилей, половина из которых — Rio. Мы решили попробовать этот седан интуитивно, посмотрев, что пользуется популярностью на рынке ТС. Оказалось, у этой модели очень крепкая подвеска. У нас в парке есть Rio с пробегом более 350 тысяч километров, которые до сих пор не требовали серьезного ремонта ходовой. Разве что шрусы и подшипники периодически нужно менять, остальные элементы — без нареканий, — рассказал Дмитрий.





Надежность основных узлов автомобиля — один из самых важных факторов в такси. Ведь с такими пробегами о дилерской гарантии можно забыть, то есть ремонты придется осуществлять за свой счет.

— Наши машины работают в режиме 24/7. Они почти никогда не глушатся. У каждого автомобиля есть два основных водителя и подменные. Порой бывает так, что полтора-два месяца машина ездит безостановочно и мотор глушится только на заправках и во время обслуживания, — сообщил интересный факт предприниматель.





Только 1,4-литровые версии

Модель Kia Rio продается в Беларуси с двумя двигателями — 1,4 и 1,6 литра. В народе наиболее востребованными являются 123-сильные 1,6-литровые варианты, но Дмитрий для бизнеса решил брать только 1,4-литровые седаны. Причина простая — они дешевле. Когда ты покупаешь несколько десятков автомобилей, каждая сэкономленная сотня долларов имеет значение. К тому же в качестве такси машины эксплуатируются в основном в городе, и 100 л. с. базовой версии хватает выше крыши.





— Конструктивно 1,4- и 1,6-литровые моторы у Rio похожи. Но насколько я знаю, двигатель 1,4 семейства Gamma II является более новым агрегатом. У него цепной привод ГРМ и высокая надежность. Нам не нужно, чтобы машина ехала быстро. Я сторонник того, чтобы наши автомобили ездили спокойно и безопасно. Свои 70 км/ч по городу Rio едет уверенно, а на трассе при необходимости разгонится и до 110—120. Зато в тех экземплярах, которые уже намотали более 300 тысяч километров, не вылезло никаких проблем — даже выхлопная система как новая. А ведь на все свои авто мы ставим метановое оборудование — еще до того, как они проходят обкатку, — рассказал Дмитрий.





Машины будут списаны после 1 миллиона километров

Предприниматель собирается избавляться от автомобилей на пробегах больше миллиона километров. Раньше менять машины смысла нет. Они достаточно простые технически, ломаться там особо нечему.

— Был как-то у нас вопрос по датчику коленвала. Мы думали, что требует замены шкив, но оказалось, это всего лишь вышел из строя датчик. Заменили — проблема пропала. Как выяснилось, это зуб корзины сцепления откололся и вывел из строя элемент. Еще у одного автомобиля на пробеге 300 тысяч километров стерся вал шестой передачи. Наша вина — не уследили за сальником, через который шла течь масла. Других крупных ремонтов узловой части я не припомню. Только стандартные ТО. По моим ощущениям, 500—700 тысяч километров Rio спокойно отъездит на одном двигателе. Потом основные узлы лучше поменять, и тогда машина прослужит до миллиона километров. Это мы говорим о постоянной эксплуатации в режиме 24/7, — уточняет Дмитрий.

Сколько зарабатывают водители?

Стандартная ставка — 35% от дохода перевозчика. Приведем пример. Если поездка стоила 10 рублей, то из них комиссия «Яндексу» — 23% (это для юрлиц, у «ипэшников» — 27,6%). Остается 7,7 рубля. Из них 2,7 рубля получает водитель, 5 рублей — перевозчик. Расходов у водителя нет никаких. Когда он приходит устраиваться к перевозчику, его проверяют по базам данных (не набедокурил ли у другого перевозчика), выдают чистый и уже оклеенный автомобиль, и человек начинает работу. Топливо и обслуживание машины — за счет компании.





«За поездку стоимостью 10 рублей водитель зарабатывает чистыми 2,7 рубля»

Требования к водителю такси:

стаж от двух лет;

наличие медицинской справки с правом найма;

желательно наличие смартфона (iOS или Android);

отсутствие «залетов» у других перевозчиков (есть общая база данных).

Поясним про «залеты». Когда водитель устраивается к любому перевозчику, на него заводится карточка с привязкой к водительскому удостоверению. И если он, например, в пьяном состоянии разобьет машину в одном парке, то его попросту не возьмут в будущем в другой. У некоторых пожилых водителей, которые приходят в такси, нет своего смартфона. Тогда возможно получение телефона вместе с машиной и даже обучение пользованию программой агрегатора и самим смартфоном.





Страховка на случай ДТП

По законодательству РБ, компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, обязана оформить так называемую «Страховку на пассажира». Она выдается на конкретный автомобиль. Если в парке 50 машин — то у компании должно быть оформлено 50 таких страховок. Если перевозчик оказался недобросовестным и не заплатил за страховку, то пассажир теоретически все равно не должен остаться один на один со своими проблемами в случае ДТП — у агрегаторов тоже есть полис. Таким образом, пассажиры и водитель такси застрахованы в любом случае (но до 5 тысяч евро).





Каких водителей отключает «Яндекс.Такси»?

Если у водителя рейтинг опускается ниже 4,6, то его автоматически отключают от заказов на двое суток. После этого у него есть 150 тестовых поездок, по результатам которых можно получить «второй шанс». Но если оценки по-прежнему будут низкими, то водителя заблокируют на полгода. Дмитрий стремится к тому, чтобы рейтинг у водителей был не ниже 4,8, потому что только в таком случае есть доступ к тарифу «Комфорт» (Rio соответствует тарифам «Эконом» и «Комфорт»).

Наиболее часто низкую оценку пассажиры ставят из-за запаха сигарет в салоне, грязи внутри машины или из-за плохого технического состояния автомобиля. Изредка на оценку может повлиять хамство водителя. Впрочем, сегодня водители уже понимают, что, нагрубив пассажиру, они могут запросто лишиться работы.

Летом 2020 года KIA Rio получил обновление и теперь стал еще более стильным и оснащенным.

Особенно это заметно в комплектации Comfort Prize , ведь в ней вы получаете 4 опции в подарок:

подогрев лобового стекла;

задние датчики парковки;

Bluetooth;

климат-контроль.

Высокий уровень оснащения и лояльная стоимость делают KIA Rio в комплектации Comfort Prize одним из лучших предложений на рынке!

Cпецпроект подготовлен при поддержке ООО «Автопалас-М», УНН 101516333.