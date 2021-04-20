Обложка дня. Закрыть нельзя оставить

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20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главный редактор одной из старейших независимых региональных изданий – барановичской Intex-press Владимир Янукевич получил прокурорское предупреждение за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
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Главный редактор одной из старейших независимых региональных изданий – барановичской Intex-press Владимир Янукевич получил прокурорское предупреждение за интервью с...
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