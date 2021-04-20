



Уйти по соглашению сторон предлагают тем, кого задерживали в 2020-м или сажали на "сутки". Если кто-то отказывается расторгать контракт, ему грозят увольнением по статье.





В комментарии TUT.by одна из бывших сотрудниц "Коммунарки" говорит, что увольнения идут небольшими партиями. Саму ее, утверждает женщина, уволили из-за привлечения по административной статье. "Хотя до этого руководство лояльно относилось: приходили письма на предприятия — проводили профбеседу, под подпись предупреждали о несанкционированном массовом мероприятии и отсылали ответ с характеристикой", — рассказывает она.





Как минимум еще трое работников, с которыми пообщались журналисты, заявляют, что им предложили уволиться, так как были вопросы со стороны силовиков.





В конфетно-шоколадном цехе говорят, что там уволили двух операторов, причем один выполнял ответственную работу, "на которую не возьмешь человека с улицы". Также, говорят работники, администрация не продлевает контракты с теми, кто вышел из официального профсоюза.





Работник с 17-летним стажем работы на "Коммунарке" говорит, что его уволили за прогул, хотя он в то время отбывал административный арест в Жодино. Мужчину задержали 22 марта, на следующий день приговорили к 15 суткам ареста по статье 24.3 КоАП (неповиновение милиции). На свободу он вышел вечером 6 апреля, а утром 7-го пришел на работу — там и узнал, что накануне его уволили.





пишет Еврорадио. По разным данным, на "Коммунарке" за последние две недели уволили от 10 до более чем 20 человек,Еврорадио.





Заместитель гендиректора по качеству "Коммунарки" Ольга Царева, которая также курирует вопросы идеологии, заявляет, что ничего чрезвычайного на предприятии не происходит: "Если есть действительно какая-то информация о людях, которые, может быть, вам жалуются, дайте нам тогда эту информацию, мы тоже тогда будем реагировать. Я бы не сказала, что у нас какая-то ситуация существует. Обыкновенная, как всегда. Люди приходят и уходят. Ничего неординарного у нас нет".



