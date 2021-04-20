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Главреду газеты Intex-press вынесли предупреждение за интервью с Тихановской

20.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главному редактору газеты Intex-press Владимиру Янукевичу вынесли прокурорское предупреждение за интервью с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом сообщили в понедельник в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)

"Директор ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич получил предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской", - говорится в сообщении.

 Интервью с Тихановской вышло в Intex-press 14 апреля. В тот же день главреда издания вызвали в прокуратуру. 15 апреля Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк зачитал Янукевичу вынесенное ему предупреждение.

 В предупреждении указывается, что газета опубликовала интервью со скрывающейся от уголовного преследования Тихановской, в отношении которой возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси и выступающей в том числе от имени Координационного Совета, "являющегося экстремистским формированием". 

  "К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области", — приводит БАЖ слова главреда Intex-press.
 
 
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Главному редактору газеты Intex-press Владимиру Янукевичу вынесли прокурорское предупреждение за интервью с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой...
 
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