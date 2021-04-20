Главреду газеты Intex-press вынесли предупреждение за интервью с Тихановской

Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Об этом сообщили в понедельник в(БАЖ)





"Директор ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич получил предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской", - говорится в сообщении.





Интервью с Тихановской вышло в Intex-press 14 апреля. В тот же день главреда издания вызвали в прокуратуру. 15 апреля Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк зачитал Янукевичу вынесенное ему предупреждение.





В предупреждении указывается, что газета опубликовала интервью со скрывающейся от уголовного преследования Тихановской, в отношении которой возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси и выступающей в том числе от имени Координационного Совета, "являющегося экстремистским формированием".





"К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области", — приводит БАЖ слова главреда Intex-press.



