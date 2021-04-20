«Сильная и независимая», но преданная и романтичная тоже. Почему инстаграм Юлии Навальной - супер

Источник материала: Tut.by

На прошедших выходных штаб Алексея Навального объявил о Всероссийском митинге, который запланирован на 21 апреля. Самого российского политика из колонии перевели в больницу по состоянию здоровья, близкие всерьез беспокоятся о его жизни. Это, конечно, важная тема, но в таком информационном потоке о Навальном постоянно упускается из вида, насколько большую роль в судьбе и имидже политика играет роль его жена Юлия. Вы уже могли познакомиться с ней ближе в интервью Юрию Дудю. Но мы покажем вам кое-что получше — инастаграм Юлии Навальной. От нее там невозможно не умилиться — она, по нашему мнению, «Девушка недели».

«Девушка недели» — рубрика, где мы будем советовать классные аккаунты женщин, которые вдохновляют. И рассказывать вам, что же мы в них нашли.

Почему Юлия Навальная не просто «жена политика»

Отец Юлии Навальной был научным работником, а мама работала в министерстве легкой промышленности. В средней школе родители Юлии развелись, но отчимом девочки стал человек, работавший в Госплане СССР. В общем, будущей «первой леди российской оппозиции» было на кого равняться.

После школы девушка поступила на факультет международных экономических отношений Российской экономической академии имени Плеханова, который и окончила. Позже Юлия стажировалась за границей, училась в аспирантуре, а затем устроилась в банк работать.

Летом 1998-го Юлия поехала отдыхать в Турцию, где и познакомилась с Алексеем Навальным. У них сразу же начался роман, а уже через два года молодые люди расписались. Еще через год Юлия родила дочь, а в 2008-м — сына. После этого женщина нигде не работала, да и о ее профессиональной деятельности до этого тоже мало что известно. Несмотря на то, что Юлия Навальная, можно сказать, не строила никакой громкой карьеры до встречи с мужем, ее нельзя назвать домохозяйкой или «хранительницей очага». И это круто.

Во-первых, она — классный пример верности своему выбору и веры в любимого мужчину. Отбросив личные амбиции, она стала секретарем и помощником Алексея. И хоть, по мнению некоторых, это выглядит как поступок верной «жены декабриста», Навальная уж точно не выглядит мученицей. Наоборот — весьма энергичной и реализовавшейся дамой.

Во-вторых, Навальная — пример той самой современной женщины, которая успевает и вести социальную жизнь, и воспитывать двоих детей, и выглядеть при этом великолепно. Причем не «пластиково», как некоторые голливудские звезды, а вполне по-земному и достижимо.

В-третьих, при всех своих активностях и открытости, к биографии Навальной сложно подкопаться. Она не замечена ни в каких порочащих ее скандалах, нигде нет компрометирующих ее фото. Юлия всегда собрана и показывает пример. Удивительное умение!

Короче говоря, таким качествам может позавидовать любая женщина, не говоря уж о тех, кто связан с политикой.

Почему инстаграм Юлии Навальной нужен нам всем как терапия

Инстаграм Юлия Навальная завела еще в 2014 году, и с того времени его концепция особо не менялась. Но чудесность аккаунта женщины была замечена и активно продвигалась интернет-пользователями в начале января 2021-го. Выяснилось, что Алексей Навальный и Юлия Навальная в своих профилях «отвечают» на посты друг друга, подтрунивая. Получалось мило.

Например, Алексей Навальный постил фото с женой и подписывал его «с коротышкой», а Юлия публиковала похожий снимок, комментируя «сам коротышка».

Видя такое перед глазами, хочется верить, что политикой могут заниматься не только далекие от обычных людей люди, а вполне обычные. Такие же, как мы. От этого им хочется сопереживать и верить. Юлия показывает много фотографий с мужем и детьми. Все они очень милые — и это подпитывает веру в семью лучше, чем все социальные рекламы вместе взятые.

Конечно, у Юлии Навальной есть посты и о политике: все-таки проекты мужа ее тоже касаются, она их поддерживает. Но самая классная часть аккаунта — публикации, где Юлия в подписях к снимкам делится простыми и понятными всем жизненными ситуациями. Как в шутке о том, что ее дочь пришла с волосами розового цвета — «настал тот момент».

Еще у Юлии можно поучиться силе духа. Она никогда не унывает и не излучает негатив, даже если ее муж под стражей, а сама она едет в полицию как задержанная. «Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — иронично написала Навальная, выложив фотографию из машины силовиков.

Даже о своей встрече с Алексеем в колонии Юлия написала, как о настоящем рандеву: «Сегодня ходила на свидание. На лучшее свидание в моей жизни. С самым классным парнем на свете. Пригласил он, правда, меня в комнатку 3*2 метра, и общались мы через стекло и телефонную трубку. Но это не очень важно».

Подкупает то, что все это выглядит искренним. В постах Юлии не чувствуется «программности», нет искуственных заявлений, есть только искренняя любовь к мужу, семье и открытость. Сами вспомните: от фотографии из самолета, когда Навальные летели из Германии в Москву, умилялся весь интернет.

По нашему мнению, Юлия Навальная — человек из «околополитики», от которого не веет грязью. Женщина создала образ самостоятельной личности, и за ней хочется следить независимо от успехов или неуспехов ее мужа. И именно поэтому это так приятно.