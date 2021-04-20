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Гаспарян о планах Зенковича и Федуты: почти операция "Трест"

20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Гаспарян о планах Зенковича и Федуты: почти операция "Тест"!

"Фокусы" Байдена и отсутствие соответствующей методички по проведению захвата власти в Беларуси сильно путают карты мировым СМИ, которые почему-то вовсе не комментируют историю с задержанием заговорщиков, которые пытались организовать государственный переворот и свержение Лукашенко. И как-то странно лишней во всей этой схеме, выглядит Тихановская, рассуждает политический эксперт, публицист Армен Гаспарян. 

© Sputnik Андрей Киреев
КГБ раскрыл подробности дела о покушении на Лукашенко

"Тихановская заявила, что информация о попытке государственного переворота в Минске и убийстве Лукашенко является провокацией спецслужб. На ее месте надо было все брать на себя, тогда бы ей хоть какой-нибудь гранд занесли, а так она вообще бесполезна в этой схеме", - шутит эксперт.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу во время республиканского субботника заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. Госдепартамент США опроверг причастность Соединенных Штатов к этому заговору.

Подробности дела о покушении на Лукашенко читайте здесь.

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Почему мировые СМИ молчат о попытке госпереворота в Беларуси и планах покушения на семью Лукашенко - комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна.
 
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