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Гаспарян о планах Зенковича и Федуты: почти операция "Трест"
20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Фокусы" Байдена и отсутствие соответствующей методички по проведению захвата власти в Беларуси сильно путают карты мировым СМИ, которые почему-то вовсе не комментируют историю с задержанием заговорщиков, которые пытались организовать государственный переворот и свержение Лукашенко. И как-то странно лишней во всей этой схеме, выглядит Тихановская, рассуждает политический эксперт, публицист Армен Гаспарян.
© Sputnik Андрей Киреев
"Тихановская заявила, что информация о попытке государственного переворота в Минске и убийстве Лукашенко является провокацией спецслужб. На ее месте надо было все брать на себя, тогда бы ей хоть какой-нибудь гранд занесли, а так она вообще бесполезна в этой схеме", - шутит эксперт.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу во время республиканского субботника
Подробности дела о покушении на Лукашенко читайте
Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Почему мировые СМИ молчат о попытке госпереворота в Беларуси и планах покушения на семью Лукашенко - комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна.
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