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Папа, прости: принц Гарри тайно встретился с принцем Чарльзом

20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и принц Чарльз в первый раз за долгое время поговорили с глазу на глаз: тайная встреча отца и сына состоялась на территории замка Виндзор после похорон принца Филиппа.

© AFP 2020 / BEN STANSALL
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Похороны супруга королевы состоялись 17 апреля. На камерной церемонии присутствовали самые только самые близкие, однако Меган Маркл, которая осталась в США, все-таки нашла способ проститься с принцем Филиппом. Тем временем ее соперница Кейт Миддлтон вновь сблизила принцев Гарри и Уильяма и задала правильный тон другим родственникам.

Как сообщило издание Daily Mail, принц Гарри и принц Чарльз провели тайную встречу в Виндзоре после прощания с принцем Филиппом.

По словам источников, отец и сын прогулялись по территории замка и наконец поговорили по душам, после чего вместе пришли на поминальный ужин в честь покойного. Мятежный Гарри смог попросить прощение у отца лично и, судя по всему, растопил его сердце: принц Чарльз позволил ему поужинать с семьей, хотя из-за карантина Гарри категорически запрещали присутствовать на всех семейных собраниях - кроме похорон.

Также инсайдер издания заявил, что 19 апреля Гарри все же улетел к беременной супруге в США, опровергнув слух о том, что он не спешит возвращаться к Меган Маркл ради еще одного важного события.

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Судя по всему, мятежник решил "ковать железо пока горячо" : перед возвращением к Меган Маркл он попытался наладить отношения с каждым из родственников.
 
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