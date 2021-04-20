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Папа, прости: принц Гарри тайно встретился с принцем Чарльзом
20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и принц Чарльз в первый раз за долгое время поговорили с глазу на глаз: тайная встреча отца и сына состоялась на территории замка Виндзор после похорон принца Филиппа.
© AFP 2020 / BEN STANSALL
Похороны супруга королевы состоялись 17 апреля. На камерной церемонии присутствовали самые только самые близкие, однако Меган Маркл, которая осталась в США, все-таки
Как сообщило издание Daily Mail, принц Гарри и принц Чарльз провели тайную встречу в Виндзоре после прощания с принцем Филиппом.
По словам источников, отец и сын прогулялись по территории замка и наконец поговорили по душам, после чего вместе пришли на поминальный ужин в честь покойного. Мятежный Гарри смог попросить прощение у отца лично и, судя по всему, растопил его сердце: принц Чарльз позволил ему поужинать с семьей, хотя из-за карантина Гарри категорически
Также инсайдер издания заявил, что 19 апреля Гарри все же улетел к беременной супруге в США, опровергнув слух о том, что он
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Судя по всему, мятежник решил "ковать железо пока горячо" : перед возвращением к Меган Маркл он попытался наладить отношения с каждым из родственников.
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