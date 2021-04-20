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Грозы и дожди: какая погода ожидает белорусов в ближайшие дни

20.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Облачная с прояснениями погода будет во вторник, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы, об этом сообщили в Белгидромете.

Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер северо-восточный умеренный, максимальная температура воздуха составит +7 ..+13°С, по западу столбик термометра может подняться до +15°С.

Минчан также ожидает небольшой кратковременный дождь - вероятность осадков составляет 60-70%. Утром и вечером будет достаточно тепло – от +7 до +9°С, днем +10..+12 °С.

По данным синоптиков, в ближайшие дни 21 и 22 апреля погоду будет определять неустойчивая влажная воздушная масса. Днем 22 апреля проявится атмосферный фронт, который приходит с Западной Европы.

© CC0 / Pexels
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Во вторник, 21 апреля прогнозируются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром местами возможны туманы. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +10.. +16°С, по северо-востоку она будет колебаться от +8 до +9°С.

В среду, 22 апреля ночью местами, днем - на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами также возможны грозы. Туман в ночные и утренние часы сохранится.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, местами - сильный порывистый. Температура воздуха ночью остается плюсовой - от +1 до +7°С, днем может подняться до +17°С.

Температура воды в реках и водоемах - от +5 до +12°C.

Ранее синоптики обещали к концу недели похолодание - местами вплоть до заморозков. В Минске, Бресте и Гродно может пойти мокрый снег, возможна даже метель.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Текущая неделя ожидается по-весеннему теплой, однако к ее концу синоптики все-таки обещают похолодание.
 
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