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Главреду Intex-press вынесено предупреждение за интервью с Тихановской

20.04.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директор ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич получил предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, сообщает служба мониторинга Белорусской ассоциации журналистов.

Главреду Intex-press вынесено предупреждение за интервью с Тихановской

Интервью с Тихановской вышло в номере Intex-press от 14 апреля. В тот же день Янукевичу позвонили из Барановичской межрайонной прокуратуры и пригласили на встречу утром 15 апреля. На встрече Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк зачитал Владимиру Янукевичу вынесенное ему предупреждение.

По информации БАЖ, там было сказано, что в ходе мониторинга СМИ установлено, что в номере Intex-press от 14 апреля опубликовано интервью со Светланой Тихановской, скрывающейся от органов уголовного преследования, в отношении которой возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, выступающей в том числе от имени Координационного Совета, «являющегося экстремистским формированием».

Также в предупреждении было указано на требование закона «О средствах массовой информации» о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, насилия и жестокости, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси или запрещено законодательством страны.

«К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области», — прокомментировал Янукевич службе мониторинга БАЖ.

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения в этот перечень стало обвинение вышеназванных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

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Директор ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич получил предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за...
 
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