Сегодня Apple представит новые продукты. Что это может быть?

Источник материала: Onliner

Компания Apple проведет 20 апреля презентацию новых продуктов. Мероприятие получило название Spring Loaded, это игра слов: spring значит «пружина» и «весна». Событие не имеет какой-то определенной направленности. В один год Apple представляет обновленное железо (планшет, например), в другой отводит время на презентацию сервисов или сборной солянки.

В 2021 году компания, если верить слухам, представит обновленную линейку планшетов iPad Pro с, вероятно, продвинутыми дисплеями mini-LED. Но не исключено появление новой версии наушников AirPods, трекеров AirTag, о которых говорят достаточно давно, iPad Mini и чего угодно еще. Разве что флагманские смартфоны точно не презентуют.

Скорее всего, «героем дня» станет планшет, который незначительно обновлялся в прошлом году и уже ощущается морально устаревшим. Вероятно, Apple запустит 11- и 12,9-дюймовые модели, старшая сможет похвастаться самым заметным апгрейдом — речь о дисплее и процессоре. Говорят, это будет A14X с достоинствами, характерными для чипа M1.

Также ждут iPad mini с 8,4-дюймовым дисплеем. Мини-планшет заметно обновляли два года назад, основные изменения, если они будут, коснутся производительности устройства. Поговаривают и об Apple Pencil, однако ничего точного.

Про AirTag нет конкретной информации: может, представят, может, нет. Чуть больше известно о новой приставке Apple TV с интерфейсом HDMI 2.1 и поддержкой 4K при 120 Гц. Более того, в нее якобы могут установить тот же чип A14X, который превратит девайс в «почти игровую приставку».