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Быков: «Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской»
20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский писатель – о разнице положений правителей России и Беларуси. Путина и Лукашенко.
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Правительству Северной Кореи тоже ведь никто не дает советов, как ему разбираться с врагами народа: важно, чтоб мир не взорвали. Если вы позволите себе выйти на улицу, вам гарантированы неприятности; проблема только в том, что, если вы никуда не выйдете, они вам гарантированы все равно.
Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской: у Лукашенко есть хотя бы Путин, который с известной вероятностью и поглотит его вместе с остальной страной в ближайшее время. Для Путина такого исхода нет: нас нельзя поглотить, мы колом встанем в любом пищеводе.
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Российский писатель – о разнице положений правителей России и Беларуси. Путина и Лукашенко.
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