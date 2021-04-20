Переговоры по Донбассу провалились: Россия перебросила к границам 150 тысяч солдат

Источник материала: АФН

Переговоры в «нормандском формате» по ситуации на юго-востоке Украины закончились безрезультатно, сообщили «Интерфакс», «Коммерсант» и РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Трехчасовая видеоконференция, в которой участвовали советники лидеров России, Украины, Франции и Германии, не смогла достичь никаких договоренностей по Донбассу на фоне продолжающейся переброски российских войск к границам.

По инициативе российской стороны обсуждались в первую очередь вопросы, связанные с поддержанием перемирия, к другим темам приступить не удалось, рассказал источник «Интерфакса».

Ответственность за провал переговоров Москва возложила на всех, кроме себя. «Конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины. Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня <...> в стиле «мы за все хорошее и против всего плохого», - рассказал источник.

Он добавил, что позиции Франции, Германии и Украины «свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений по обе линии фронта».

За несколько часов до начала встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о продолжающемся развертывании российских войск у границ Украины и в Крыму, которое, по его словам, достигло «беспрецедентных» масштабов.

У ЕС есть информация о том, что в общей сложности Россия сконцентрировала в регионе более 150 тысяч солдат, сообщил Боррель.

«Угроза эскалации очевидна», - сказал он.

По данным Janes, к границе с Украиной Россия перебросила танки, МП, артиллерию дальнего действия, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган», а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек». Стреляющие ракетами со специальной термобарической смесью на расстояние до 6 километров, эти системы способны буквально «воспламенять воздух», одним залпом сжигая территорию, равную по площади восьми футбольным полям.

К зоне конфликта подтянуты 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада и 6-й танковый полк. В начале апреля близ села Новая Усмань в Воронежской области была замечена колонна «Искандеров» 119-й ракетной бригады Центрального военного округа, пишет finanz.ru.

Помимо пехоты и артиллерии, в Черное море переброшены 4 больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО - Ropcha), способные нести на борту танки для высадки на берег.

К ним присоединилось 15 кораблей Каспийской флотилии. Вдоль всей восточной границы Украины расставлены снайперы, рассказал The Mirror источник в украинских вооруженных силах.

На вторник, 20 апреля, по инициативе Донецка в связи с гибелью мирного жителя на прошлой неделе созвано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности. Но в Москве не ждут от него результата. «Исходя из позиции Украины вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании», - сказал источник «Интерфакса».

Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ, сообщил 13 апреля министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что это сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО.