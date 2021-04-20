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На АЗС Беларуси с 20 апреля вновь дорожает топливо

20.04.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 20 апреля на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 15%. С учетом изменившихся условий уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС с 20 апреля 2021 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехм».

Согласно информации концерна, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,81 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,91 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,13 рубля, ДТ – 1,91 рубля.

Это уже одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 13 апреля.

Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4%.

 
 
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С 20 апреля на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
 
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