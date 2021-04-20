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Кинотеатр Silver Screen закрывается в Galileo
Источник материала: Партизан
Сеть кинотеатров Silver Screen закрывает мультиплекс в ТРЦ Galileo в Минске.
Планируется, что кинотеатр планирует прекратить свою работу с 25 апреля. Чуть позже кинотеатр откроется в новом ТРЦ «Минск Сити Молл», который строится на Дружной, пишет
С 20 апреля в кассах Silver Screen в Galileo будут раздавать промокоды на посещение кинотеатров в Минске. Таким образом сеть кинотеатров решила "подсластить пилюлю" любителям кино перед закрытием одного из кинотеатров.
Ожидается, что новый кинотеатр в "Минск Сити Молл" откроется в конце лета либо начале осени 2021 года.
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Сеть кинотеатров Silver Screen закрывает мультиплекс в ТРЦ Galileo в Минске.
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