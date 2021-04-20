Кинотеатр Silver Screen закрывается в Galileo

interfax.by Планируется, что кинотеатр планирует прекратить свою работу с 25 апреля. Чуть позже кинотеатр откроется в новом ТРЦ « Минск Сити Молл», который строится на Дружной, пишет

С 20 апреля в кассах Silver Screen в Galileo будут раздавать промокоды на посещение кинотеатров в Минске. Таким образом сеть кинотеатров решила "подсластить пилюлю" любителям кино перед закрытием одного из кинотеатров.





Ожидается, что новый кинотеатр в "Минск Сити Молл" откроется в конце лета либо начале осени 2021 года.



