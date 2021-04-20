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Собаки на свадьбе: фотографии, которые точно заставят вас улыбнуться
Источник материала: ОНТ
А вы уже пригласили свою собаку на свадьбу? Если нет, то обязательно сделайте это, ведь это +100500 к милым фотографиям и веселью. А если вы придумаете ей оригинальный наряд, то умиление гостей будет просто зашкаливать.
Ежегодно на площадке
1. Лучший снимок выставки.
2. Принимайте поздравления!
3. Вот так выглядит свадебный кусь.
4. Идеально пойманный кадр!
5. Подождите! Собаку забыли!
6. В этом кадре идеально всё.
7. В сборах невесты участвуют не только мама и подруги.
8. Подождите, а где собака?
9. Очень нежный кадр.
10. Туфли, которые точно нельзя грызть, можно лишь дотронуться лапкой.
11. Можете поцеловать невесту!
12. Удачный ракурс.
13. Бульдожек очень рад предстоящей свадьбе!
14. Идеально вписался.
15. А вот и самое настоящее свадебное веселье!
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А вы уже пригласили свою собаку на свадьбу? Если нет, то обязательно сделайте это, ведь это +100500 к милым фотографиям и веселью. А если вы придумаете ей оригинальный...
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