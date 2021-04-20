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Собаки на свадьбе: фотографии, которые точно заставят вас улыбнуться

20.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаки на свадьбе: фотографии, которые точно заставят вас улыбнуться

А вы уже пригласили свою собаку на свадьбу? Если нет, то обязательно сделайте это, ведь это +100500 к милым фотографиям и веселью. А если вы придумаете ей оригинальный наряд, то умиление гостей будет просто зашкаливать.

Ежегодно на площадке World’s Best Wedding Photos выбирают лучшие свадебные фотографии. Причем там есть отдельная номинация «Лучшие фото с собаками». Оцените работы финалистов!

1. Лучший снимок выставки.


The Nogues Photography  

2. Принимайте поздравления!


Callaway Gable Studio  

3. Вот так выглядит свадебный кусь.


Fotolux 

4. Идеально пойманный кадр!


Jeff Tisman Photography 

5. Подождите! Собаку забыли!


The Brenizers 

6. В этом кадре идеально всё.


Luca & Marta Gallitzio Photography 

7. В сборах невесты участвуют не только мама и подруги.


 Tsvetelina Deliyska 

8. Подождите, а где собака?


Steven Herschafft  

9. Очень нежный кадр.


Peter van der Lingen 

10. Туфли, которые точно нельзя грызть, можно лишь дотронуться лапкой.


Callaway Gable Studio 

11. Можете поцеловать невесту!


Callaway Gable Studio  

12. Удачный ракурс.


 Katie Kaizer Photography 

13. Бульдожек очень рад предстоящей свадьбе!


Jeff Tisman Photography  

14. Идеально вписался.


Callaway Gable Studio 

15. А вот и самое настоящее свадебное веселье!


Bee Two Sweet Photography  


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А вы уже пригласили свою собаку на свадьбу? Если нет, то обязательно сделайте это, ведь это +100500 к милым фотографиям и веселью. А если вы придумаете ей оригинальный...
 
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