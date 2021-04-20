Собаки на свадьбе: фотографии, которые точно заставят вас улыбнуться

Источник материала: ОНТ

А вы уже пригласили свою собаку на свадьбу? Если нет, то обязательно сделайте это, ведь это +100500 к милым фотографиям и веселью. А если вы придумаете ей оригинальный наряд, то умиление гостей будет просто зашкаливать.

Ежегодно на площадке World’s Best Wedding Photos выбирают лучшие свадебные фотографии. Причем там есть отдельная номинация «Лучшие фото с собаками». Оцените работы финалистов!

1. Лучший снимок выставки.



The Nogues Photography

2. Принимайте поздравления!



Callaway Gable Studio

3. Вот так выглядит свадебный кусь.



Fotolux

4. Идеально пойманный кадр!



Jeff Tisman Photography

5. Подождите! Собаку забыли!



The Brenizers

6. В этом кадре идеально всё.



Luca & Marta Gallitzio Photography

7. В сборах невесты участвуют не только мама и подруги.



T svetelina Deliyska

8. Подождите, а где собака?



Steven Herschafft

9. Очень нежный кадр.



Peter van der Lingen

10. Туфли, которые точно нельзя грызть, можно лишь дотронуться лапкой.



Callaway Gable Studio

11. Можете поцеловать невесту!



Callaway Gable Studio

12. Удачный ракурс.



Katie Kaizer Photography

13. Бульдожек очень рад предстоящей свадьбе!



Jeff Tisman Photography

14. Идеально вписался.



C allaway Gable Studio

15. А вот и самое настоящее свадебное веселье!



Bee Two Sweet Photography





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