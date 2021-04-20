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В Совете Республики прошла Прямая телефонная линия

20.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Совете Республики прошла Прямая телефонная линия

От дорог – до новых льгот для многодетных. За два часа – около 30 обращений. Прямая телефонная линия прошла в Совете Республики Национального собрания Беларуси.

На связи председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый. В основном людей волнуют проблемы садоводческих товариществ, капитального ремонта, дорожного строительства, зарплат и ЖКХ.

Вместе с жалобами всё чаще звучат предложения. Например, по внесению изменений в земельный кодекс, законы. Сроки решения вопросов – до одного месяца.

Такая форма для сенаторов – эффективный инструмент совершенствования законодательства.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Самая главная суть, в основном по дорожному строительству, чтобы расписывали местные власти – вот к такой деревне, в таком году и «не подводили». Тогда люди подождут и поймут, что в этот год всё будет исполнено, не будет таких обращений. Было очень много вопросов до принятия 116 указа по ветхим, пустующим домам, по их оформлению, по наследству. Но вот этим указом глава государства снял многие вопросы юридического характера».

В Совете Республики принимают обращения граждан круглогодично. Чтобы снять вопросы, сенаторы, в том числе, практикуют выезды на места. Это ещё и хорошая возможность проконтролировать ранее принятые решения.

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От дорог – до новых льгот для многодетных. За два часа – около 30 обращений. Прямая телефонная линия прошла в Совете Республики Национального собрания Беларуси. На...
 
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