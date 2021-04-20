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В Совете Республики прошла Прямая телефонная линия
Источник материала: ОНТ
От дорог – до новых льгот для многодетных. За два часа – около 30 обращений. Прямая телефонная линия прошла в Совете Республики Национального собрания Беларуси.
На связи председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый. В основном людей волнуют проблемы садоводческих товариществ, капитального ремонта, дорожного строительства, зарплат и ЖКХ.
Вместе с жалобами всё чаще звучат предложения. Например, по внесению изменений в земельный кодекс, законы. Сроки решения вопросов – до одного месяца.
Такая форма для сенаторов – эффективный инструмент совершенствования законодательства.
В Совете Республики принимают обращения граждан круглогодично. Чтобы снять вопросы, сенаторы, в том числе, практикуют выезды на места. Это ещё и хорошая возможность проконтролировать ранее принятые решения.
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От дорог – до новых льгот для многодетных. За два часа – около 30 обращений. Прямая телефонная линия прошла в Совете Республики Национального собрания Беларуси. На...
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