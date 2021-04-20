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Мозырский НПЗ в апреле увеличивает переработку нефти
Источник материала: ОНТ
Курс на рост объёмов. Мозырский нефтеперебатывающий завод намерен в этом месяце увеличить переработку нефти.
Как сообщают на предприятии, все технологические объекты – в нормальном режиме. Нефтепродукты своевременно отправляются к потребителям. Ежедневно на заводе наращивают выпуск битума. Этот продукт отгружают круглосуточно автомобильным и железнодорожным транспортом.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод введён в эксплуатацию в 1975 году. Продукция экспортируется более чем в 20 стран.
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Курс на рост объёмов. Мозырский нефтеперебатывающий завод намерен в этом месяце увеличить переработку нефти. Как сообщают на предприятии, все технологические...
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