Мозырский НПЗ в апреле увеличивает переработку нефти

Источник материала: ОНТ

Курс на рост объёмов. Мозырский нефтеперебатывающий завод намерен в этом месяце увеличить переработку нефти.

Как сообщают на предприятии, все технологические объекты – в нормальном режиме. Нефтепродукты своевременно отправляются к потребителям. Ежедневно на заводе наращивают выпуск битума. Этот продукт отгружают круглосуточно автомобильным и железнодорожным транспортом.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введён в эксплуатацию в 1975 году. Продукция экспортируется более чем в 20 стран.

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