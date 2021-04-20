В Могилёве возводят современный завод по производству технического углерода

Источник материала: ОНТ

Самый современный на постсоветском пространстве завод по производству технического углерода строится в свободной экономической зоне «Могилёв».

Это важное сырье для химической, космической и даже косметологической индустрии. Около 80% продукции пойдёт на экспорт, 20% – на нужды белорусских предприятий.

В частности, речь о «Белшине». Она – ключевой потребитель технического углерода на локальном рынке.

В сотрудничестве с белорусскими учёными разрабатывают и выпуск препаратов, которые помогут в очистке земель от радионуклидов. Производство создаётся с привлечением российских инвестиций.

Выход на проектную мощность намечен на 2023 год.

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