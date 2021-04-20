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Белорусский опыт борьбы с COVID-19 обсудили на Азиатском форуме в Китае
Источник материала: ОНТ
Беларусь впервые присоединилась к крупнейшему Азиатскому экономическому форуму, который в эти дни проходит в Китае. Нашу страну пригласили поделиться опытом борьбы с COVID-19.
На связи онлайн был Владимир Караник – губернатор Гродненской области – побратима провинции Хайнань, принимающей в этом году форум. Среди участников – Камбоджа, Филиппины, Мьянма, Лаос, Индонезия, Южная Корея – это больше 650 млн жителей и весомая доля в мировой экономике. Несколько часов обсуждали лучшие практики противостояния болезни и искали варианты восстановления экономик после пандемии. Главный вывод, который сделали эксперты – глобальные проблемы можно решать только сообща.
Также эксперты говорили о расширении дистанционных практик во всех сферах жизни, обсуждали варианты развития логистики и туризма в новых условиях. Все предложения вошли в резолюцию, подписанную участниками по итогам конференции.
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Беларусь впервые присоединилась к крупнейшему Азиатскому экономическому форуму, который в эти дни проходит в Китае. Нашу страну пригласили поделиться опытом...
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