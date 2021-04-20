ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Монреале прошёл антиковидный протест

20.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Монреале прошёл антиковидный протест

Локдауны по-прежнему вызывают массовые протесты по всему миру. Тысячи людей вышли на улицы в канадском Монреале. Демонстрация переросла в стычки с полицией.

Марш прошёл по нескольким районам, протестующие скандировали лозунги против комендантского часа и освистывали полицейских.

В Монреале действует комендантский час, поэтому участников митинга ждут немалые штрафы. Тем, кто не сможет обосновать присутствие на улице, придётся выплатить от 1 до 5 тыс долларов.

На прошлой неделе аналогичные протесты закончились беспорядками – митингующие разбивали витрины магазинов и поджигали мусорные баки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Локдауны по-прежнему вызывают массовые протесты по всему миру. Тысячи людей вышли на улицы в канадском Монреале. Демонстрация переросла в стычки с полицией. Марш...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один трактор сгорел на агропредприятии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by