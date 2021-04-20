В Монреале прошёл антиковидный протест

Источник материала: ОНТ

Локдауны по-прежнему вызывают массовые протесты по всему миру. Тысячи людей вышли на улицы в канадском Монреале. Демонстрация переросла в стычки с полицией.

Марш прошёл по нескольким районам, протестующие скандировали лозунги против комендантского часа и освистывали полицейских.

В Монреале действует комендантский час, поэтому участников митинга ждут немалые штрафы. Тем, кто не сможет обосновать присутствие на улице, придётся выплатить от 1 до 5 тыс долларов.

На прошлой неделе аналогичные протесты закончились беспорядками – митингующие разбивали витрины магазинов и поджигали мусорные баки.

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