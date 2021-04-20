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«Я много лет стеснялась выставлять эти фото»: Настя Каменских показала себя в купальнике с лишними килограммами
Источник материала: ОНТ
Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в
Сейчас жена продюсера и исполнителя Алексея Потапенко (ПТП) отдыхает в Мексике, откуда регулярно постит фотографии в бикини и коротких платьях. Её фигура выглядит великолепно, но так было не всегда, призналась певица. Недавно она поделилась архивными фото в купальнике до похудения.
С начала пандемии и карантина в Украине Каменских стала активно заниматься спортом дома и вдохновлять на это подписчиков. Своими тренировками певица делилась у себя на YouTube-канале и в Instagram.
Фолловеры Насти поддержали ее и добавили, что даже с лишними весом она все равно прекрасна: «Вы красавица в любом весе», «Всегда красотка», «Мне любая Настя нравится».
Фото:
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«Я много лет стеснялась выставлять эти фото»: Настя Каменских показала себя в купальнике с лишними килограммами
Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото до и после похудения. По её словам, раньше она очень стеснялась своего тела. Сейчас...
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