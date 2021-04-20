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«Я много лет стеснялась выставлять эти фото»: Настя Каменских показала себя в купальнике с лишними килограммами

20.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я много лет стеснялась выставлять эти фото»: Настя Каменских показала себя в купальнике с лишними килограммами

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото до и после похудения. По её словам, раньше она очень стеснялась своего тела. 

Сейчас жена продюсера и исполнителя Алексея Потапенко (ПТП) отдыхает в Мексике, откуда регулярно постит фотографии в бикини и коротких платьях. Её фигура выглядит великолепно, но так было не всегда, призналась певица. Недавно она поделилась архивными фото в купальнике до похудения.

С начала пандемии и карантина в Украине Каменских стала активно заниматься спортом дома и вдохновлять на это подписчиков. Своими тренировками певица делилась у себя на YouTube-канале и в Instagram.


Фолловеры Насти поддержали ее и добавили, что даже с лишними весом она все равно прекрасна: «Вы красавица в любом весе», «Всегда красотка», «Мне любая Настя нравится».

Фото: instagram.com/kamenskux


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Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото до и после похудения. По её словам, раньше она очень стеснялась своего тела.  Сейчас...
 
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