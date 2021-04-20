Карпаччо. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Рецептом приготовления карпаччо с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

На две порции понадобится:

говядина (замороженная) – 80-100 г;

шампиньоны – 2 шт.;

руккола – 50 г;

помидор – 1 шт.;

перепелиные яйца – 4 шт.;

французская горчица – 2 ч.л.;

сок 1/2 лимона;

растительное масло – 4 ст.л.;

черный молотый перец – по вкусу;

микрозелень – горох, кресс-салат.

Как готовить?

1. Сначала приготовим заправку для карпаччо. Перепелиные яйца, горчицу и растительное масло смешать в небольшой ёмкости.





2. На сервировочную тарелку выложить рукколу.





2. Шампиньоны вымыть, снять со шляпок кожицу. Нарезать тонкими ломтиками и выложить на рукколу.





3. Из морозилки достать говядину, дать ей постоять при комнатной температуре 5-7 минут. Настрогать мясо и выложить на шампиньоны.





4. Поперчить мясо, полить заправкой. Украсить микрозеленью, ломтиком лимона и томатами.





5. Перед употреблением карпаччо необходимо сбрызнуть лимонным соком. Приятного аппетита!!!

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