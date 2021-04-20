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Карпаччо. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

20.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карпаччо. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Рецептом приготовления карпаччо с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

На две порции понадобится:

  • говядина (замороженная) – 80-100 г;
  • шампиньоны – 2 шт.;
  • руккола – 50 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • перепелиные яйца – 4 шт.;
  • французская горчица – 2 ч.л.;
  • сок 1/2 лимона;
  • растительное масло – 4 ст.л.;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • микрозелень – горох, кресс-салат.

Как готовить?

1. Сначала приготовим заправку для карпаччо. Перепелиные яйца, горчицу и растительное масло смешать в небольшой ёмкости.


2. На сервировочную тарелку выложить рукколу.


2. Шампиньоны вымыть, снять со шляпок кожицу. Нарезать тонкими ломтиками и выложить на рукколу.


3. Из морозилки достать говядину, дать ей постоять при комнатной температуре 5-7 минут. Настрогать мясо и выложить на шампиньоны.


4. Поперчить мясо, полить заправкой. Украсить микрозеленью, ломтиком лимона и томатами.


5. Перед употреблением карпаччо необходимо сбрызнуть лимонным соком. Приятного аппетита!!!

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Рецептом приготовления карпаччо с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич. На две порции понадобится: говядина (замороженная) – 80-100 г; шампиньоны –...
 
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