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Карпаччо. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Рецептом приготовления карпаччо с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
На две порции понадобится:
Как готовить?
1. Сначала приготовим заправку для карпаччо. Перепелиные яйца, горчицу и растительное масло смешать в небольшой ёмкости.
2. На сервировочную тарелку выложить рукколу.
2. Шампиньоны вымыть, снять со шляпок кожицу. Нарезать тонкими ломтиками и выложить на рукколу.
3. Из морозилки достать говядину, дать ей постоять при комнатной температуре 5-7 минут. Настрогать мясо и выложить на шампиньоны.
4. Поперчить мясо, полить заправкой. Украсить микрозеленью, ломтиком лимона и томатами.
5. Перед употреблением карпаччо необходимо сбрызнуть лимонным соком. Приятного аппетита!!!
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Рецептом приготовления карпаччо с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич. На две порции понадобится: говядина (замороженная) – 80-100 г; шампиньоны –...
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