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Беларусь построит агрогородки в Нагорном Карабахе

20.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь построит агрогородки в Нагорном Карабахе

В помощь Нагорному Карабаху. Беларусь построит агрогородки в пострадавшем от боевых действий регионе.

Речь о восстановлении всей инфраструктуры – появится как жилая застройка, так и социальные объекты (школы, детсады, больницы). Сейчас обсуждаются детали комплексной застройки.

О новой вехе в сотрудничестве Беларуси и Азербайджана говорили на самом высоком уровне – на прошлой неделе на встрече лидеров двух государств.

В сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия и развитие получил многолетний конфликт. За 44 дня острой фазы карабахские города покинули тысячи человек. А с начала 90-х, по данным Азербайджана, переселенцев почти 800 тыс.

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В помощь Нагорному Карабаху. Беларусь построит агрогородки в пострадавшем от боевых действий регионе. Речь о восстановлении всей инфраструктуры – появится как...
 
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