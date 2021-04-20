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США вновь призвали власти Беларуси освободить всех политзаключенных

20.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты призвали белорусский режим освободить всех политических заключенных и начать переговоры о проведении новых выборов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"С Беларусью не может быть дел как обычно, учитывая явное игнорирование режимом прав человека. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и вступить в содержательный диалог по выборам", - написал Блинкен в твиттере.

Лукашенко 18 апреля заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей, и обвинил в этом спецслужбы США и администрацию Джо Байдена.

 
 
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Соединенные Штаты призвали белорусский режим освободить всех политических заключенных и начать переговоры о проведении новых выборов. Об этом говорится в...
 
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