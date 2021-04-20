Приложение Оплати.Бизнес. Почему это выгодно?

Источник материала: ProBusiness





Есть бизнес и хочешь сократить расходы? Тогда это к нам. Мобильный сервис Оплатитм уже оценили сотни тысяч белорусов. Расчеты в магазине со скидкой — выгодно! Оплата проезда в общественном транспорте на расстоянии — безопасно! Кафе, заправки, автомойки по QR — удобно! А чего стоит мгновенная передача денег в чате без комиссий и процентов. Оказывается, Оплатитм может помочь и бизнесу вести дела просто и экономно.

Система Оплатитм построена на электронных деньгах, это эластичная и современная версия денег по отношению к традиционной форме. Реальные деньги при входе в систему хранятся в банке-эмитенте, а в системе работают электронные. Они никогда принципиально не лежат на карте. Этим на порядок поднимаем степень защищенности средств в системе. Плюс каждый рубль находится под гарантийным покрытием.





Пользуясь виртуальной картой Оплатитм MasterCard, вы не рискуете, что мошенники могут списать с неё деньги, ведь физически на ней их просто нет. В момент оплаты задействуется токен карты и деньги перечисляются продавцу товара, не заходя на какие-либо счета, привязанные к пластику. И это значит, что с помощью электронного кошелька вашего смартфона вы сможете рассчитаться на любом терминале в мире с поддержкой NFC-функции, она уже работает в тестовом режиме.





В чем экономия для бизнеса?

Комиссионное вознаграждение по операциям в Оплати. Бизнестм составляет, в среднем 0,45%. Вот это живая экономия при безналичных платежах!

Можно выбрать тип комиссионного вознаграждения (фиксированная сумма или % от суммы платежей в сервисе Оплатитм в соответствии с тарифами ОАО «Белинвестбанк»), сравните:





Как установить и начать пользоваться?

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей команда «LWO» (компания-разработчик сервиса Оплатитм) оказывает поддержку в подключении. Для этого стоит оставить заявку здесь . Вам помогут открыть электронный кошелек и запустить Расчеты через Оплатитм.

Для каждой кассы — новая возможность!

Для приема QR-платежей Вам потребуется для каждой кассы на выбор:

1. Произвести настройку кассового оборудования. Есть вариант работы через статический или динамический QR-код, либо со сканером QR-кода;

2. Можно установить на телефон приложение Оплати. Кассатм и рассчитываться через смартфон.

3. Выгодно интегрировать сервис в интернет-магазин или киоск-самообслуживания.





Техническая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступна по телефону +375 17 389−07−87 (круглосуточно). Оставить заявку можно здесь .

Создай свой каталог в Оплатитм и зарабатывай!

С помощью программы Оплати. Конструктортм можно создавать мини-приложения компании с каталогом товаров/услуг. Там можно самостоятельно оперативно менять цены, описание товара и фотографии, а также создавать акции для покупателей. Это позволит легко начать новый проект, даже не имея собственного сайта. А также создать дополнительный канал продаж ваших товаров и уcлуг. Оставить заявку можно здесь .

Будь узнаваемым, экономя на рекламе!

У вас, как у клиентов Оплати. Бизнестм, появляется возможность присоединиться к кампаниям по продвижению сервиса Оплатитм. Это посты и сторис в соцсетях, проморолики на YouTube канале, продвижение в интернете.

Предлагаются специальные акции для пользователей приложения, скидки, розыгрыш подарков в соцсетях и на радио, партнерские PR и EVENT мероприятия. Для вас — это реальная экономия на продвижении и возможность стать узнаваемым среди многочисленных пользователей и партнеров мобильного сервиса Оплатитм.

Сейчас пользователи приложения Оплатитм участвуют в серии рекламных игр от мобильного сервиса «Мечта в Оплати — 1, 2, 3». Призовой фонд составляют 4 квартиры в престижных жилых комплексах Минска, 45 телефонов iPhone SE и iPhone 12, а также электросамокаты Xiaomi, игровые приставки Sony PS-5, докстанции Алиса и акустические системы JBL-1000Вт. Подробнее можно узнать на сайте o-plati.by.





Карты лояльности, сертификаты, билеты, визитки сразу в кошельке!

Виртуализация карт лояльности в Оплатитм сокращает издержки на эмиссию дисконтных карт и их обслуживание.

Для компаний, занимающихся предоставлением услуг в сфере развлечений, медицины и образования, есть возможность создания сертификатов и билетов прямо в приложении для покупки пользователями. Это позволяет снизить затраты на изготовление и стать ближе к потенциальному покупателю.

Любому пользователю Оплатитм легко и просто сделать и собственную электронную визитную карточку (VCard), а затем обмениваться ею на переговорах, показав QR-код. При этом контакты будут занесены прямо в адресную книгу на телефоне. Это удобно и престижно.

Оплати.Бизнестм — это масштабно!

Партнерами системы Оплати. Бизнестм уже стали более 2000 компаний по всей стране. Среди которых «А-100», «Виталюр», «Корона», «Гиппо», «Соседи», «Burger King», «Sushi House», «Сofix», «Paul», «Остров чистоты», «Мила», «Буслик», «ЦУМ», «ЕВРОШОП», «ZIKO», «7 КАРАТ», «Элема», «Geely», «Life», «На связи», «Марко», «Сделай сам», кинотеатры «SILVER SCREEN», сеть батутных арен «Flash park» и др.

Присоединяйтесь! Оставить заявку можно здесь

Оплати. Бизнестм — удобство и комфорт для вашей компании