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Toyota показала первый электромобиль семейства bZ

20.04.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До сих пор Toyota массово выпускала гибридные модели и продвигала водородные установки, а развитию батарейных электромобилей внимания уделяла мало. Теперь все изменилось — японцы задумали широкую гамму электромобилей, первенцем которой станет компактный кроссовер bZ4X.


Пока он представлен в статусе концепта, премьера которого состоялась на только что открывшемся Шанхайском автосалоне. По габаритам bZ4X сопоставим с обычным RAV4, но точных параметров в Toyota пока не обнародовали. Создан «паркетник» на модульной платформе e-TNGA — эту архитектуру с унифицированными компонентами Toyota разработала совместно с Subaru. На ней японцы построят более десятка моделей разных размеров, с передним, полным или задним приводом.



В салоне bZ4X на заднем ряду сидений обещан простор для ног, сопоставимый с седанами бизнес- и представительского классов. А еще интерьер концепта примечателен штурвалом вместо привычной «баранки» — так разработчики намекнули на рулевое управление, осуществляемое «по проводам», то есть без механической связи с колесами.


Оснащен кроссовер двумя электромоторами (по одному на каждой оси), но об отдаче и запасе хода, увы, официальной информации тоже нет. Все подробности станут известны ближе к моменту рыночного дебюта — продажи bZ4X начнутся в середине 2022 года.


В компании сообщили, что производство bZ4X будет налажено в Японии и Китае. А к 2025 году Toyota представит в общей сложности 15 электрических моделей, семь из которых будут относиться к bZ-семейству.

 
 
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Японский автогигант готовит широкую гамму электромобилей, первенцем которой станет компактный кроссовер bZ4X, пока представленный в статусе концепта.
 
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