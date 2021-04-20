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Нетрезвого водителя на самодельном тракторе задержали инспекторы ГАИ в Логойском районе
Источник материала: БT
Утром дорожная милиция заприметила машину без номеров и решила проверить сельхозтехнику, но шофер попытался скрыться по полю. Погоня была недолгой.
Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УВД Минской области:При освидетельствовании прибор показал 1,44 промилле. Как пояснил водитель, данное ТС он собрал самостоятельно из разных частей. Поэтому на нем отсутствует ТО, страховка и регистрация. В отношении водителя составлены протоколы. Его ожидает крупный штраф и лишение права заниматься определенным видом деятельности сроком на 5 лет.
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Утром дорожная милиция заприметила машину без номеров и решила проверить сельхозтехнику, но шофер попытался скрыться по полю. Погоня была недолгой. Андрей...
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