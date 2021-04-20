ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брестском районе погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

20.04.2021 10:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Стрельбой закончилась погоня в Брестском районе, где пьяный водитель за рулем Nissan попытался скрыться от инспекторов ГАИ. 24-летний местный житель проигнорировал сигналы остановки. Шофер лавировал между машинами ГАИ, которые пытались его остановить. По словам очевидцев, долгое время машина с оторванным бампером на низкой скорости упорно продолжала движение. В конце ее преследовали 5 экипажей. Лишь после того, как Nissan прострелили колеса, операция завершилась. Медосвидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя. По данным ГАИ, это не первая пьяная поездка водителя.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрельбой закончилась погоня в Брестском районе, где пьяный водитель за рулем Nissan попытался скрыться от инспекторов ГАИ. 24-летний местный житель проигнорировал...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Заговор» против Лукашенко. Причины и версии произошедшего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by