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В Брестском районе погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
Источник материала: БT
Стрельбой закончилась погоня в Брестском районе, где пьяный водитель за рулем Nissan попытался скрыться от инспекторов ГАИ. 24-летний местный житель проигнорировал сигналы остановки. Шофер лавировал между машинами ГАИ, которые пытались его остановить. По словам очевидцев, долгое время машина с оторванным бампером на низкой скорости упорно продолжала движение. В конце ее преследовали 5 экипажей. Лишь после того, как Nissan прострелили колеса, операция завершилась. Медосвидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя. По данным ГАИ, это не первая пьяная поездка водителя.
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Стрельбой закончилась погоня в Брестском районе, где пьяный водитель за рулем Nissan попытался скрыться от инспекторов ГАИ. 24-летний местный житель проигнорировал...
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