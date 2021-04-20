В Брестском районе погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

Источник материала: БT

Стрельбой закончилась погоня в Брестском районе, где пьяный водитель за рулем Nissan попытался скрыться от инспекторов ГАИ. 24-летний местный житель проигнорировал сигналы остановки. Шофер лавировал между машинами ГАИ, которые пытались его остановить. По словам очевидцев, долгое время машина с оторванным бампером на низкой скорости упорно продолжала движение. В конце ее преследовали 5 экипажей. Лишь после того, как Nissan прострелили колеса, операция завершилась. Медосвидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя. По данным ГАИ, это не первая пьяная поездка водителя.