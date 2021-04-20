﻿ В Бобруйске раскрыто убийство, совершенное 21 год назад. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске раскрыто убийство, совершенное 21 год назад

20.04.2021 10:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Без срока давности - в Бобруйске раскрыто убийство, совершенное 21 год назад. В апреле 2000 года неизвестный напал на 20-летнюю девушку у подъезда, затащил ее в лифт и избил. На лестничной площадке мужчина несколько раз ранил жертву ножом, снял одежду, а после на техническом этаже нанес другие увечья, от которых потерпевшая скончалась. Всего на теле погибшей эксперты насчитали более 50 ранений. Нападавший забрал сумочку жертвы и скрылся, выбросив нож в болото.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без срока давности - в Бобруйске раскрыто убийство, совершенное 21 год назад. В апреле 2000 года неизвестный напал на 20-летнюю девушку у подъезда, затащил ее в лифт и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by