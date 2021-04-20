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Евро продолжает расти, а доллар падать
Источник материала: Навiны
Динамика трех основных иностранных валют сохраняется на открытии торгов БВФБ утром во вторник.
По данным на 10:20, они торгуются на следующих позициях:
Ранее сообщалось,
Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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Динамика трех основных иностранных валют сохраняется на открытии торгов БВФБ утром во вторник.
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