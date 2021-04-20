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ВОЗ готова и дальше помогать Беларуси бороться с COVID-19

20.04.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус пообещал и дальше помогать Беларуси бороться с COVID-19.

ВОЗ готова и дальше помогать Беларуси бороться с COVID-19

Как заявил он на встрече с главой МИД Владимиром Макеем, ВОЗ «заинтересована в укреплении национального потенциала Беларуси в производстве вакцин и возможностях совместного использования конечных продуктов в перспективе».

Министр, как передает его пресс-служба, рассказал собеседнику о подходах Беларуси к борьбе с пандемией, ходе кампании по вакцинации, запуске производства российской вакцины Sputnik-V и планах по производству вакцины собственной разработки.

Он также поблагодарил за поддержку, оказываемую ВОЗ стране в связи с пандемией, отметив целевые поставки в Беларусь средств индивидуальной защиты, тест-систем и другого медицинского инвентаря.

Напомним, Макей 19-20 апреля находится с рабочим визитом в Швейцарии, где примет участие в сессии Европейской экономической комиссии ООН.

 

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус пообещал и дальше помогать Беларуси бороться с COVID-19.
 
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