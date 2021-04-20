Еще один трактор сгорел на агропредприятии

Только вчера сообщалось о ЧП с загоранием двух тракторов в Калинковичском районе. Сегодня же «отличился» Круглянский район.





По данным МЧС, накануне вечером во время работы в поле рядом с деревней Большое Зубово загорелся трактор «МТЗ-3522» ОАО «Друть-Агро».





Как отмечается, в результате загорания сельхозмашина уничтожена.