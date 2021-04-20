﻿ Еще один трактор сгорел на агропредприятии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один трактор сгорел на агропредприятии

20.04.2021 10:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Только вчера сообщалось о ЧП с загоранием двух тракторов в Калинковичском районе. Сегодня же «отличился» Круглянский район.

Еще один трактор сгорел на агропредприятии

По данным МЧС, накануне вечером во время работы в поле рядом с деревней Большое Зубово загорелся трактор «МТЗ-3522» ОАО «Друть-Агро».

Еще один трактор сгорел на агропредприятии

Как отмечается,  в результате загорания сельхозмашина уничтожена.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только вчера сообщалось о ЧП с загоранием двух тракторов в Калинковичском районе. Сегодня же «отличился» Круглянский район.
 
Новости дня
Новости разные
 
Количество переводов из Беларуси выросло. Из-за границы тоже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by