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В центре Минска женщина за рулем Opel читала книгу

20.04.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Трудно вспомнить хотя бы один недостаток чтения. Зато плюсов уйма: вы повышаете словарный запас, узнаете что-то новое, сопереживаете героям, если речь идет о художественной литературе. Но вот место для чтения книги лучше выбирать более безопасное, чем водительское кресло движущегося автомобиля. 

Необычную дорожную ситуацию увидел наш читатель, проезжавший сегодня по проспекту Машерова в Минске. Женщина за рулем Opel Zafira положила на руль книгу и словно «одним глазом» посматривала в ее содержание. Интересно, что она читает? Возможно, научно-фантастический триллер Джона Маррса «Пассажиры». Там по сюжету автомобили уже давно ездят на автопилоте, но даже это не гарантирует им полной безопасности.

Впрочем, старенькая Zafira вряд ли оснащена системой автономной езды, поэтому, управляя данным компактвэном, лучше смотреть на дорогу. А книгу оставить на вечер.

Opel Zafira B, 2006 г.в., 300 000 км
синий, минивэн, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
14 278 р.
5500$ / 4585€
Opel Zafira B Рестайлинг, 2012 г.в., 170 000 км
серый, минивэн, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
23 364 р.
9000$ / 7503€
Opel Zafira B, 2007 г.в., 165 000 км
черный, минивэн, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
17 134 р.
6600$ / 5502€
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Теги: Минск
 
 
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Трудно вспомнить хотя бы один недостаток чтения. Зато плюсов уйма: вы повышаете словарный запас, узнаете что-то новое, сопереживаете героям, если речь идет о...
 
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