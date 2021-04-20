В центре Минска женщина за рулем Opel читала книгу

Источник материала: Onliner

Трудно вспомнить хотя бы один недостаток чтения. Зато плюсов уйма: вы повышаете словарный запас, узнаете что-то новое, сопереживаете героям, если речь идет о художественной литературе. Но вот место для чтения книги лучше выбирать более безопасное, чем водительское кресло движущегося автомобиля.

Необычную дорожную ситуацию увидел наш читатель, проезжавший сегодня по проспекту Машерова в Минске. Женщина за рулем Opel Zafira положила на руль книгу и словно «одним глазом» посматривала в ее содержание. Интересно, что она читает? Возможно, научно-фантастический триллер Джона Маррса «Пассажиры». Там по сюжету автомобили уже давно ездят на автопилоте, но даже это не гарантирует им полной безопасности.

Впрочем, старенькая Zafira вряд ли оснащена системой автономной езды, поэтому, управляя данным компактвэном, лучше смотреть на дорогу. А книгу оставить на вечер.