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Доллар и российский рубль продолжают стремительное падение

20.04.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник доллар продолжил падать. Российский рубль в очередной раз резко просел. В плюсе сегодня снова только евро.

К старту торгов доллар потерял 0,76 копейки. Его покупают и продают по 2,5889 белорусского.

Евро набрал 0,9 копейки. Он торгуется на уровне 3,1230 белорусского.

Сотня российских рублей просела на 0,23 копейки. Ее покупают и продают по 3,4030.

В понедельник, 19 апреля, доллар упал до минимума почти за пять недель, он потерял 0,05 копейки и просел до 2,5960 белорусского. Евро набрал 0,58 копейки и подрос до 3,1140 белорусского. Сотня российских рублей просела на 3,08 копейки и составила 3,4050.

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На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник доллар продолжил падать. Российский рубль в очередной раз резко просел. В плюсе сегодня снова...
 
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