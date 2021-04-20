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Доллар и российский рубль продолжают стремительное падение
Источник материала: Onliner
На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник доллар продолжил падать. Российский рубль в очередной раз резко просел. В плюсе сегодня снова только евро.
К старту торгов доллар потерял 0,76 копейки. Его покупают и продают по 2,5889 белорусского.
Евро набрал 0,9 копейки. Он торгуется на уровне 3,1230 белорусского.
Сотня российских рублей просела на 0,23 копейки. Ее покупают и продают по 3,4030.
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