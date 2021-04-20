Перепутала педали и врезалась в стену мойки самообслуживания (видео)

Источник материала: Onliner

Позавчера, 18 апреля, на улице Славинского в Гродно девушка на Peugeot перепутала педали и врезалась в стенку мойки самообслуживания. Об этом сообщает Autogrodno .

По данным свидетелей, после этого инцидента автомобилистка смогла помыть свой Peugeot 607 и уехать.

В интернете полно видео, где водитель «путает педали» и нелепо врезается в стену, забор или другие машины. Иногда автомобили попадают даже в бассейны. Ситуации, когда водитель нажимает газ вместо тормоза, не такие уж редкие. Особенно часто это случается у начинающих автомобилистов или тех, кто недавно пересел на машину с «автоматом».