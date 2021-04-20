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Перепутала педали и врезалась в стену мойки самообслуживания (видео)

20.04.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Позавчера, 18 апреля, на улице Славинского в Гродно девушка на Peugeot перепутала педали и врезалась в стенку мойки самообслуживания. Об этом сообщает Autogrodno.

По данным свидетелей, после этого инцидента автомобилистка смогла помыть свой Peugeot 607 и уехать.

В интернете полно видео, где водитель «путает педали» и нелепо врезается в стену, забор или другие машины. Иногда автомобили попадают даже в бассейны. Ситуации, когда водитель нажимает газ вместо тормоза, не такие уж редкие. Особенно часто это случается у начинающих автомобилистов или тех, кто недавно пересел на машину с «автоматом».

 
Теги: Гродно
 
 
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Позавчера, 18 апреля, на улице Славинского в Гродно девушка на Peugeot перепутала педали и врезалась в стенку мойки самообслуживания. Об этом сообщает Autogrodno.Читать...
 
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