Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки

Источник материала: Onliner

В современных условиях, когда популярным трендом является минимализм, дизайнеры зачастую отдают предпочтение максимально нейтральным интерьерам с преобладанием оттенков белого, серого и черного цветов. Однако даже при таком подходе всегда остается возможность использовать яркий цвет в уместных для этого ситуациях.

В данном случае (авторы проекта 8877 Interiors) квартира площадью 73 кв. м расположена в Шанхае. При входе находится кухня, а в коридоре даже нашлось место для организации зоны для стирки. Соответствующее оборудование нельзя было разместить в санузле из-за его скромных размеров. По той же причине пришлось отказаться и от ванной, заменив ее душем.













Гостиная и столовая представляют собой единое пространство, но оно способно разделяться специальной подвижной ширмой. При необходимости это позволяет превратить гостиную в гостевую комнату. Диван раскладывается в кровать. И гостиная, и спальня выполнены в единой цветовой гамме, где оттенки белого и серого цветов разбавлены яркими синими и красными включениями.















