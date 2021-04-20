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Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки

20.04.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В современных условиях, когда популярным трендом является минимализм, дизайнеры зачастую отдают предпочтение максимально нейтральным интерьерам с преобладанием оттенков белого, серого и черного цветов. Однако даже при таком подходе всегда остается возможность использовать яркий цвет в уместных для этого ситуациях.

В данном случае (авторы проекта 8877 Interiors) квартира площадью 73 кв. м расположена в Шанхае. При входе находится кухня, а в коридоре даже нашлось место для организации зоны для стирки. Соответствующее оборудование нельзя было разместить в санузле из-за его скромных размеров. По той же причине пришлось отказаться и от ванной, заменив ее душем.

Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки
Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки
Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки

Гостиная и столовая представляют собой единое пространство, но оно способно разделяться специальной подвижной ширмой. При необходимости это позволяет превратить гостиную в гостевую комнату. Диван раскладывается в кровать. И гостиная, и спальня выполнены в единой цветовой гамме, где оттенки белого и серого цветов разбавлены яркими синими и красными включениями.

Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки
Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки
Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки
Квартира дня. Красочный, но практичный интерьер для трешки

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В современных условиях, когда популярным трендом является минимализм, дизайнеры зачастую отдают предпочтение максимально нейтральным интерьерам с преобладанием...
 
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